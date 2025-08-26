FİNANS

İş kurmak için satmıştı, 41 yıl sonra buldu! 'Tanınmaz haldeydi' 7 ayda bambaşka oldu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Tanju Acar, 41 yıl önce iş kurmak için sattığı ve içinde ukde kalan ilk otomobilini Konya'da hurda halde bularak 7 ayda restore ettirdi. Acar, "Maviş" adını verdiği otomobili torununa hediye ederken, en büyük hayalinin kanser hastası arkadaşıyla 41 yıl önceki fotoğrafı aynı yerde yeniden çektirmek olduğunu söyledi. Kaporta ustası Ruhi Ozan aracın kendisine geldiğinde tanınmaz halde olduğunu söyledi. Ozan "Ben arabayı yaparken gurur duydum" dedi.

İş adamı Tanju Acar (62), askerden önce kuzeninin desteğiyle aldığı ve "Maviş" adını verdiği ilk otomobilini, vatani görevi sonrası kuracağı iş için satmak zorunda kaldı. Yıllarca içinde ukde kalan bu durumu unutamayan Acar, 15 yıl önce izini bulduğu aracın peşini bırakmadı.

O dönem sahibinin satmadığı otomobili, yıllar sonra Konya'da hurda halde bulan Acar, aracı bir kamyonla Düzce'ye getirtti.

Aziziye Mahallesi'ndeki kaporta ustası Ruhi Ozan'a teslim edilen araç, yaklaşık 7 aylık titiz bir çalışmanın ardından kaportasından motoruna, elektrik aksamından döşemelerine kadar tamamen yenilenerek ilk günkü görünümüne kavuşturuldu.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Acar, restore edilen aracını sanayiden teslim alırken yaptığı açıklamada, çok duygusal anlar yaşadığını belirtti.

Otomobilin kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Bunun hikayesi çok uzun. Rahmetli halamın oğlunun desteğiyle bu aracı aldık. Askere gitmemiştim. Daha sonra askere gidip geldim. İşlerim nedeniyle desteğe ihtiyacım olduğu için satmak durumunda kaldık. Ama o benim içimde uhde kaldı. Yıllar sonra otomobilimin peşine düştüm ve buldum. Konya'daydı araç, satın aldık ve buraya getirdik. Sağ olsun Ruhi ustam arabayı bu hale getirdi. Ben çok duygusallaştım bunu böyle görünce"

"YILLARCA VAZGEÇMEDİM"

Aracı bulmak için çok uğraştığını dile getiren Acar, "Peşine düştük, sahibi arabayı vermedi. Daha sonra arabayı vermek istedi bizim imkanımız yoktu. Ama yıllarca vazgeçmedim" dedi.

Acar, büyük bir vefa örneği olarak "Maviş" adını verdiği otomobilini 5 yaşındaki torunu Ayaz'a hediye ettiğini belirterek, "Aynı duygularla o da arabaya bakarsa bir 40 yıl daha gider diye düşünüyorum" diye konuştu.

KANSER HASTASI ARKADAŞIYLA 41 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI CANLANDIRACAK

En büyük hayallerinden birinin de kanser tedavisi gören okul arkadaşı Talat ile ilgili olduğunu anlatan Acar, "Talat ile bu arabayla çekilen fotoğraflarımız var. Şu anda kendisi kanser tedavisi görüyor. Duyduğunda ağlamış. Ben de kardeşime söz verdim. Abant'a gidip aynı fotoğrafı çektireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BUNA ARAÇ DEMEYE ŞAHİT LAZIMDI"

Kaporta ustası Ruhi Ozan ise aracın kendisine geldiğinde tanınmaz halde olduğunu söyledi.

Ozan, aracın her parçasının dağılmış olduğunu belirtti.

Ozan, "Ben yaptığım için her zaman gururlanıyorum. Araç bana geldiğinde çöptü. Buna araç demeye şahit lazımdı. Parça, parçaydı. Topladık, yapmaya gayret ettik. Elimizden bu kadar geldi, bu kadar yapabildik" dedi.

Devamında Ozan "Ben arabayı yaparken gurur duydum. Aracı yapmak 6-7 ayımızı aldı. 7 ayda bu hale getirdik. Bu bir emek, hobi olarak yapılan bir şey" şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

