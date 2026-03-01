FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

KOSGEB destekleriyle 2026'da 53 bin KOBİ'ye ulaşacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), bu yıl çeşitli alanlardaki programlarıyla 53 bin KOBİ'ye destek verecek.

KOSGEB destekleriyle 2026'da 53 bin KOBİ'ye ulaşacak

AA muhabirinin, Girişimcilik Haftası dolayısıyla derlediği bilgiye göre, KOSGEB, KOBİ'lere, yeniliklere uyum sağlayabilmeleri amacıyla birçok alanda destek programları sunarak rehberlik ediyor. Başkanlık, KOBİ'leri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak, sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etme misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

KOSGEB destekleriyle 2026 da 53 bin KOBİ ye ulaşacak 1

Bu doğrultuda, 2026'da Türkiye'nin vizyon ve idealleri hedefine katkı sağlayacak 53 bin KOBİ desteklenecek. Girişimcilik destekleri kapsamında, geçen yıl 9 bin 210 kadın girişimciye katkı sağlayan KOSGEB, bu yıl 8 bin 500'e kadın girişimciye destek vermeyi planlıyor. Kurum tarafından 2026'da kadınlara sağlanacak bu desteklerin, toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 27'yi bulması bekleniyor. Bu yıl girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kadın sayısının da 55 bine ulaşması öngörülüyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA İŞLETMELER DESTEKLENECEK

KOBİ'lerin hızlı büyüme, ihracat ve AR-GE harcamalarına destek vererek, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yer alan hedeflere ulaşmasına katkı sağlamaya çalışan KOSGEB, bu çerçevede desteklerini artırarak devam ediyor. Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleriyle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretimini artırmaları için de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2026'da 2 bin 250 işletmeye destek sağlanması planlanıyor. Ayrıca orta yüksek ve yüksek teknolojili işletmelere yapılan desteklerin, tüm KOSGEB destekleri içindeki payının da yüzde 27'yi bulması hedefleniyor.

Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi planlanıyor.

KOSGEB, ikiz dönüşümün bir ayağı olan dijital dönüşüm konusunda da işletmelere destek oluyor oluyor. KOSGEB'in bu yıl dijital dönüşüm konusunda yatırım giderlerini destekleyeceği işletme sayısının 143'ü bulması bekleniyor.

GİRİŞİMCİLİK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİ SAYISI 116 BİNE ULAŞACAK

KOSGEB, teknolojik ürün yatırımlarına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2026'da KOSGEB destekleriyle yatırımı yapılan teknolojik ürün sayısının 50 olması hedefleniyor. Başkanlıkça yerli üretimine destek sağlanan ürün sayısının, bu yıl 15 olması planlanıyor.

KOBİ'lerin ihracatının artırılması için yürütülen çalışmalara destek sunan kurum, bu yıl KOBİ'lerin ihracat içindeki payını yüzde 36'ya çıkarmayı öngörüyor. Başkanlık, kapasitesini geliştirmek isteyen işletmeleri desteklemek için çalışma yürütürken işletmelerin kapasitesini geliştirmesi için bu yıl 2 bin 250 işletmeye destek sunmayı hedefliyor

Kurum, bu yıl desteklerinde imalat sanayisinin payını da yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda geçen yıl yüzde 68 olan Başkanlık destekleri içindeki imalat sanayisinin payının bu yıl yüzde 75'i bulması bekleniyor.

KOSGEB, girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kişi sayısını bu yıl 116 bin kişiye çıkarmayı planlıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da yeni haftada 9 hissenin tedbirleri sona eriyorBorsa İstanbul'da yeni haftada 9 hissenin tedbirleri sona eriyor
81 ilde yeni dönem! Bakan Uraloğlu 1 Nisan'ı işaret ederek açıkladı81 ilde yeni dönem! Bakan Uraloğlu 1 Nisan'ı işaret ederek açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB kobi destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.