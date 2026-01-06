Kuru kayısı ihracatından 303 milyon 584 bin dolar gelir

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısı ile 2025 yılı kuru kayısı ihracatı verilerini açıkladı.

12 Nisan’da yaşanan zirai don olayının tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını ifade eden Özcan, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılının Malatya açısından son derece zorlu geçtiğini belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin hem fiziki hem de sosyal toparlanma süreci devam ediyor. 2025 yılı sonunda kentte toplam 47 bin 699 ton kuru kayısı ihracatı yapılırken, bu ihracattan 303 milyon 584 bin dolar gelir sağlandı. Bu verilere göre 2024 yılına kıyasla miktar bazında yaklaşık yüzde 38’lik bir düşüş yaşandı. Gelirdeki azalma ise yüzde 25 seviyesinde kalmıştır. Ürün fiyatlarındaki artış, gelirleri dengelediğini ortaya koydu. Türkiye genelinde 2025 yılında 1,7 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yapılırken, bu rakamın yaklaşık 303 milyon dolarlık kısmının Malatya kaynaklı olması kentin tarımsal üretim ve ihracattaki stratejik konumunu net biçimde ortaya koymuştur. Malatya’nın yalnızca tarımda değil, hayvancılıkta da bölgenin en önemli merkezlerinden biridir. Kentte yıllık ortalama 200 milyon dolar seviyesinde kırmızı et ve et ürünleri sevkiyatı yapılmaktadır. Deprem nedeniyle ticari altyapısı zarar gören Malatya’da tarım ve hayvancılığın daha güçlü şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı bütçesinde bu açıdan kritik bir fırsat sunulmaktadır. Malatya 2026 yılında tarımda, kuru kayısıda ve hayvancılıkta yeniden güçlü bir üretim ve ihracat sürecine girecek ve kentin ülke ekonomisine katkısını artarak devam edecektir"Kaynak: DHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır