Pazarlara gönderilmeye başlandı! Yoğun ilgi var

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlı Mahallesi’nden üzüm alıcısı Mustafa Sarı tarafından satın alınan Red Globe üzümler, dalından kesildikten sonra başta İzmir olmak üzere çevre illere sevk ediliyor. Örtü altı bağlarda yetiştirilen üzümler, doğal bir soğuk hava deposu etkisi oluşturarak ürünlerin tazeliğini uzun süre korumasını sağlıyor.

"BU YIL YENİ YILA KADAR ÜZÜM KESİMİ YAPACAĞIM"

Üzüm alıcısı Mustafa Sarı, "Bu yıl yeni yıla kadar üzüm kesimi yapacağım. Hatta 2026 yılının ilk haftasına kadar bağlardan kesim yapmayı düşünüyorum. Dalında bekleyen üzüm hem daha taze hem de daha lezzetli oluyor," dedi.

Sarıgöl Ovası’nda örtü altı bağcılık sayesinde, depoya girmeden doğrudan bağdan sofraya ulaşan üzümler, tüketicilerden de yoğun ilgi görüyor.

