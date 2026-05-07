Rekor fiyat vardı, 10 bin TL'ye satılmıştı: Şimdi 30-170 TL arası

Mersin’in Mut ilçesinde seralardan sonra açık alanda başlayan erik hasadı yoğunlaşırken, kalitesi ve iriliğine göre fiyatının 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açıkta erik hasadı yoğunlaştı. Turfanda erik üretimi ile dikkat çeken Mut’ta açık alandaki bahçelerde hasat yoğunlaştı. Örtü altında kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye kadar alıcı bulan erikte, açıkta hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlar da iyice düştü. Ürünün büyüklüğüne göre 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar satıldığı öğrenildi.

"İLK ERİKLERİN KİLOGRAMI 10 BİN TL'YE ALICI BULMUŞTU"

Sezonda 100 bin ton rekolte beklenen ilçede hasat edilen ilk eriklerin kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye alıcı bulmuştu.

Açıkta erik hasadı yapan bahçe sahiplerinden Nadir Büyüktat, "Bahçemizin erik sezonu başladı. Bugünden itibaren devam ediyoruz. Fiyat ortalama 80-100 lira arasında gidiyor. Şikayetçi de değiliz" dedi.

Üretici Mehmet Yiğit ise, "Erik, kayısımız var. Hasat güzel gidiyor havalar da iyi gidiyor. Yıl bolluk yılı" diyerek işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi.

"TABANI 30-40 TL, ÜSTÜ İSE 170 TL"

Tüccarlardan Mustafa Özay da, "Mut ilçemizde erik hasadı tam gaz devam etmektedir. Bu sene yağmurun bol olmasıyla ve havanın yumuşak gitmesiyle gerçekten çok kaliteli eriklerimiz vardır. Fiyatlarımız normaldir. Üreticinin yüzünü güldürmekte. Tabanı 30-40 TL, üstü ise 170 TL' dir" diyerek bilgi verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

