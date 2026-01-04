FİNANS

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Antalya'da çalıştığı otelde hazırladığı kahveyi turistlerin beğenmemesi üzerine eğitim alıp 2020'de kendi işini kuran Malatyalı girişimci, işlediği ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor. Turistlerin yaptığı kahveyi beğenmemesinin hayatında dönüm noktası olduğunu, kendisini bu alanda yetiştirdiğini anlatan girişimci Onur Aldemir "Şu an için 8-10 ton bandında olan hacmimizi ilerleyen zamanlarda 20 ton bandına çıkartıp sektördeki rakiplerimizi yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

Malatya'da yaşayan 32 yaşındaki Onur Aldemir, Antalya'daki otelde çalıştığı sırada hazırladığı kahveyi Rus turistlerin beğenmemesi üzerine yöneticilerinin desteğiyle 2011'de kahve yapma eğitimi almaya karar verdi.

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor 1

Aldığı eğitimlerin ardından işletme açan ve 17 ülkeden getirdiği kahve çekirdeklerini kavurarak ihraç etmeye başlayan Aldemir, işletmesinde 5 kişiye istihdam sağlıyor.

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor 2

Onur Aldemir, AA muhabirine, turistlerin yaptığı kahveyi beğenmemesinin hayatında dönüm noktası olduğunu, kendisini bu alanda yetiştirdiğini anlattı.

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor 3

Kahvenin özel bir içecek olduğunu dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor 4

"17 farklı ülkeyle çalışıyoruz. Çiğ alıp, işleyip, 8 ülkeye ihracatını sağlıyoruz. Özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinde hizmet sağlayan firmalara gönderiyoruz. Onun yanı sıra Amerika, İngiltere ve Balkan ülkelerine de satış yapıyoruz."

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor 5

ÜRETİM HACMİNİ 20 TONA ÇIKARMAK İSTİYOR

Talebe göre üretim miktarının her yıl değiştiğini belirten Aldemir, daha fazla ülkeye ihracat için çalıştığını söyledi.

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor 6

Aldemir, şunları kaydetti:

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor 7

"İhracatımız, yıllık 8 ile 10 ton arasında. Paket bazlı baktığımız zaman bu durum 10-15 bin paket bandına çıkabiliyor. Depremlerden önce 15-20 ton bandında üretim yapabiliyorduk ancak 6 Şubat 2023 depremlerinde işletmemiz yıkıldı. Sıfırdan başlamak zorunda kaldık. Şu an küçük bir işletme kotasındayız. Daha büyük bir üretim hacmine çıkmayı hedefliyoruz. Şu an için 8-10 ton bandında olan hacmimizi ilerleyen zamanlarda 20 ton bandına çıkartıp sektördeki rakiplerimizi yakalamayı hedefliyoruz."

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor 8

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kahve İhracat girişimci satış üretim
