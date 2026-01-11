FİNANS

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve aşırı avlanma neticesinde hamsiler rotalarını Gürcistan'a çevirdi. Sakarya tezgahlarında yaşanan istavrit bolluğu devam ediyor. Uygun fiyatı ve tazeliğiyle vatandaşın ilgisini çeken istavritin kilosu kalitesine göre 100-150 TL arasında seyrediyor. Balıkçı Ramazan İbiş "İstavrit şu an geçen seneden daha uygun. Geçen sene de istavrit 150-200 liralardaydı. Bu sene bol olduğu için 200 liradan başlayıp 100 liraya kadar geriledi" dedi.



Sakarya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı avlanma nedeniyle hamsi sürülerinin rotasını Gürcistan'a çevirmesi, balık tezgahlarında dengeleri değiştirdi. Hamsinin azalmasıyla birlikte oluşan boşluğu, son günlerdeki bolluğuyla dikkat çeken istavrit doldurdu. Kilosu kalitesine göre 100 ile 150 TL arasında değişen ve "Körfez'in hamsisi"nin yerini alan istavrit, uygun fiyatı ve lezzetiyle vatandaşın yoğun ilgisini görüyor.

"İSTAVRİT ŞU AN GEÇEN SENEDEN DAHA UYGUN"

Balıkçı Ramazan İbiş, tazeliği ve uygun fiyatı ile vatandaştan ilgi gören istavritin, hamsinin yokluğunu kapattığını ve tezgahları doldurduğunu belirtti.

Balıkçı Ramazan İbiş, "Vatandaş şu an istavriti bol miktarda tercih ediyor. Onun yanında hamsi yine satılıyor, kültür balıkları var çupra, levrek, somon gibi. Bunlar devam ediyor. Norveç'ten uskumru geliyor. Tezgahlarda balık boşluğu yok. Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı. İstavrit şu an geçen seneden daha uygun. Geçen sene de istavrit 150-200 liralardaydı. Bu sene bol olduğu için 200 liradan başlayıp 100 liraya kadar geriledi. Biz elimizden geldiği kadar fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devamında "Kültür balıklarının 500 lira gibi bir fiyatı var. Vatandaşa biraz yükseğe kaçıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halk da faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor" şeklinde konuştu.

"HAMSİNİN YOKLUĞU BİZİ ETKİLEMİYOR"

Hamsinin yokluğunun bu seneye özel bir durum olmadığını, iklim şartlarına bağlı olarak dönem dönem yaşandığını belirterek, "Her sene olan bir şey bu. İklim şartları iyi gitmediği zaman hamsi bu kadar çıkıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halk da faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
balık Sakarya istavrit balık fiyatları
