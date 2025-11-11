Vergi için yeni adım beklentisi! 1 Ocak'ta başlayacak, esnafı ilgilendiriyor

1 Ocak 2026 itibarıyla büyükşehirlerdeki esnaflar basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilecek. Uygulama henüz başlamadan esnaf temsilcilerinden, muhalefetten ve MHP'den konuyla ilgili yeni bir adım atılmasına yönelik talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, haksız rekabetin giderilmeye çalışıldığını, otomatik olarak basit usulden gerçek usule geçilmediğini ve kaidelerin olduğunu belirterek, gerçek anlamda basit usulde kalması gerekenlere yönelik her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yapmaya açık olduklarını bildirdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2021'de yapılan bir düzenlemeyle kazançları basit usulde tespit olunan yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulmuştu. Bu düzenleme özellikle dar gelirli küçük esnafa nefes aldırmıştı.

2025 takvim yılı için basit usulde vergi sınırı, yıllık alım tutarı 990.000 TL’yi ve yıllık satış tutarı ise 1.580.000 TL’yi geçmeyecek şekilde belirlenmişti. Bu sınırlar içinde faaliyet gösteren esnaf gelir vergisine tabi tutulmuyor ve basit usulde vergilendiriliyordu.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLECEKLER

Fakat 1 Ocak’tan itibaren, büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde her türlü emtia imalatı ile uğraşan ve bunları alıp satanlar, inşaat işleriyle uğraşanlar, motorlu taşıtların bakım ve onarımıyla uğraşanlar, lokanta ve restoran işletenler, eğlence ve istirahat yerlerini işletenler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar doğrudan gerçek usulde vergilendirilecek.

ÇOK SAYIDA ESNAF İÇİN RİSK

Söz konusu durum, esnafa defter tutma, KDV mükellefi olma, fatura düzenleme gibi yeni yükümlülükler getirecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre yeni uygulamadan 300 bin esnaf, muhalefete göre ise yaklaşık 500 bin esnaf etkileneceği için çok sayıda esnafın kepenk kapatma riski var.

"EK YÜKLER GETİRECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR"

Büyükşehirlerde uygulamaya girecek olan yeni vergi sistemi konusu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde de gündeme geldi. Muhalefetin yanı sıra, MHP de özellikle küçük esnafın olumsuz etkileneceğini belirtip bu konuda yeni bir adım atılması talebinde bulundu. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, "Gerçek usule geçişin küçük esnafımız başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlarımıza ek yükler getireceği düşünülmektedir. Yaşanacak mağduriyetin göz önünde bulundurularak bu durumun yeniden değerlendirilmesi büyük bir beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

"YÜKLERİNİ ARTTIRMAK İSTEMİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise otomatik olarak basit usulden gerçek usule geçilmeyeceğini, belli kriterlerin olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu: "Birtakım maliyetlerden bahsedildi. Bu maliyetleri minimize etmek için her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız çünkü biz yardımcı olmak istiyoruz, hiçbir şekilde yüklerini arttırmak istemiyoruz"