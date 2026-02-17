FİNANS

'Yapay zekadan sonra işler yüzde 60 düştü' Bir dönem bitiyor

Evdeki eşyalar bozulduğunda veya arıza verdiğinde önceden ilk iş bir usta çağrılır ve tamir ettirilirdi. Ancak son dönemde tamir ve usta işçilik ücretlerinin yükseldiği sıkça konuşuluyordu. Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla ve vatandaşlar arasında yoğun şekilde kullanılmaya başlanmasıyla tamir pratiği de değişiklik göstermeye başladı. Buna göre vatandaşlar artık eşyaları bozulduğunda önce yapay zekaya danışarak sorunu kendileri çözmeyi denerken tamirciler de işlerinde düşüş olduğunu aktardı.

'Yapay zekadan sonra işler yüzde 60 düştü' Bir dönem bitiyor
Hande Dağ

Elindeki ya da evindeki cihazı bozulanlar ilk iş bir tamirciye ulaşırken bir süredir tamir işleri için istenen yüksek rakamlar konuşuluyordu. Ancak son dönemde yapay zekanın yaygınlaşmasıyla beraber bu pratik değişmeye başladı. Hem fiyatların yüksek olması hem de hızlı çözümü nedeniyle pek çok kişi tamir işleri için ilk olarak yapay zekaya danışarak sorunu kendi kendine çözmeyi deniyor. Bu durumunda ustalar tarafında da bir yansıması oluyor. İşte detaylar...

ÖNCE YAPAY ZEKAYA SORUYORLAR

TGRT Haber'de yer alan habere göre; elinizdeki cihaz bozulduğunda yapay zekaya mı sorarsınız yoksa tamirci mi çağırırsınız diye sorulan vatandaşlar 'yapay zekaya sorarım' yanıtını verdi. Bunun nedeni olarak ise daha basit olması gösterildi. Kombi bozulduğunda, buzdolabı arıza verdiğinde vatandaşlar önce yapay zekaya danışarak sorunu kendileri çözmeye yöneldiklerini söyledi. Eskiden çözümün direkt usta çağırmak olduğu, şimdi ise önce yapay zekaya danışıldığı belirtildi.

GEREKÇE: EKONOMİK OLMASI

"Vatandaşlar sizce neden yapay zekaya danışıyor ilk önce?" diye sorulan beyaz eşya tamircisi Köksal Cebeci "Ekonomik olsun diye" yanıtını verdi. Malzemenin ucuz, ustalığın pahalı olmasıyla beraber vatandaş için yapay zeka kullanımının mecburiyet haline geldiği aktarıldı.

Cebeci "Servis ücretimiz 800 TL'dir. Çamaşır makinelerinin da kazan rulmanları vardır. Onlar da 6 bin TL ile 12 bin TL arası değişiyor. Fırınlar da işte rezistanslar bozulur. Onlar da 3 bin TL civarında veya komitatörler bozulur, 5000 TL modeline göre" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Yapay zekaya danışıyorum. Mesela diyelim ki bir arıza kodu veriyorsa o arıza kodunu yazıp ilk önce onu bulmaya çalışıyorum" dedi.

"İŞLERİMİZDE YÜZDE 40 İLE YÜZDE 60 ARASI BİR DÜŞME YAŞANDI"

Bu durumun tamircileri olumsuz etkilediği belirtildi. Beyaz eşya tamircisi Köksal Cebeci "Yapay zekadan sonra işlerimiz tabii yüzde 40 ile yüzde 60 arası bir düşme yaşandı" şeklinde konuştu.

MASRAF İKİ KATINA ÇIKABİLİYOR

Kimi tamiratlar yapay zekayla çözülebiliyor ama çözülemeyenler de var. Cebeci, bir beyaz eşyayı örnek göstererek "Yapay zekaya sorularak bir tamirat işlemi gerçekleştirilmiş. Bir ay sonra, 2 ay sonra cihazın motoru yanmış. Şişme yapmış" dedi. Normalde ustaya gelip tamir yaptırsa 10 bin TL gibi bir rakam çıkacağını söyleyen Cebeci, cihazın şu anki masrafının 20 bin TL olduğunu söyledi.

Vatandaşların sadece beyaz eşya tamiratında değil, otomobil ve telefon arızalarında da yapay zekaya danışır hale geldiği aktarıldı.

