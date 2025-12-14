FİNANS

Yurt dışından memlekete döndü, patron oldu: 'Sıfırdan başladık'

Almanya’da 4 yıl yaşayan 3 çocuk babası Murat Varan, memleketi Elazığ’a dönerek 10 dönüm arazi üzerine kurduğu hindi çiftliğiyle kendi işinin patronu oldu. Memleketine geldiğinde bir yakının hindi çiftliği kurduğunu ve işlerinin güzel olduğunu öğrenmesi sonrası harekete geçti. Varan "Yatırımımızı buraya yaptık. Hindi çiftliği hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Sıfırdan başladık. Bir işi severek yaptığın zaman inanılmaz derecede o işten kazanç sağlıyorsun" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası 35 yaşındaki Murat Varan, 2020 yılında Almanya'ya gitti. Varan, Almanya'da geçirdiği 4 senenin ardından ülkesine dönmeye karar verdi. Memleketi Elazığ'a geldiğinde iş fırsatları için araştırma yapan Varan, bir yakınının hindi çiftliği kurduğunu ve işlerinin de güzel olduğunu öğrendi.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA ÇEVRE İLLERE AÇILMAK İSTİYORUZ"

Yakınından ve çevresinden çiftlik hakkında bilgiler alarak işe koyulan Varan, merkeze bağlı Kıraç köyünde 10 dönüm alan üzerine hindi çiftliği kurdu.

Fiyatları bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişen hindiler Elazığ'da hindi severleri bekliyor. Çevre illere sipariş gönderemediklerini belirten işletme sahibi Murat Varan, "Nasip olursa eğer ilerleyen zamanlarda da çevre illere açılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMIMIZI BURAYA YAPTIK"

Çiftlik hakkında bilgiler veren işletme sahibi Murat Varan, "Yurtdışında 4 buçuk sene kadım. Orayı beğendik güzel fakat memleketimiz gibi değil. Yatırımımızı buraya yaptık. Ondan dolayı da temelli olarak dönüş sağladık. Bütün iş hayatımızı buraya odaklanmış şekilde devam ettiriyoruz. Hindi satışlarımız devam ediyor. Talep ve ilgi olursa seneye de bu işe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİLGİMİZ YOKTU! SIFIRDAN BAŞLADIK"

Varan "Hindi çiftliği hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Sıfırdan başladık. Bir işi severek yaptığın zaman inanılmaz derecede o işten kazanç sağlıyorsun. Biz işimizi severek yaptık. Çok şükür fazla bir zayiat vermeden hindileri yetiştirdik meyvesini de yemeye başlayacağız inşallah. Nasip olursa seneye daha çok sayıyı arttırarak halkımıza sunmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

Devamında Varan "Elazığ'da yılbaşından dolayı hindiye talep olmadı. Ortalama 500 tane hindimiz var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. Fiyatlar bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Çevre illere yeni olduğumuz için pek gönderim yapamıyoruz. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

