FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Zamanla yarışıyorlar: Takvimi altüst etti 'Yetiştirmeye çalışıyoruz'

Kars’ta bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava ve uzayan kış, tarım takvimini altüst etti. Her yıl nisan ayında başlayan ekim mesaisi, bu yıl mayıs ayına sarktı. Toprağın geç ısınması ve don riskinin uzun süre devam etmesi, çiftçileri hem zaman hem de verim açısından zorlu bir sürecin içine sürükledi.

Zamanla yarışıyorlar: Takvimi altüst etti 'Yetiştirmeye çalışıyoruz'
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler, gecikmenin oluşturduğu baskıyı imece usulüyle aşmaya çalışıyor. Aile bireyleri, komşular ve yakınlar el birliğiyle çalışarak ekim sürecini hızlandırmaya uğraşıyor. Gün boyu süren yoğun mesai, akşam saatlerine kadar devam ederken, çiftçiler bir yandan da hava durumu yakından takip ediyor.

Zamanla yarışıyorlar: Takvimi altüst etti Yetiştirmeye çalışıyoruz 1

"BU YIL GEÇ OLDU, KAR YAĞIŞLARINDAN DOLAYI, BİZ DE ŞU AN YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Tarlarını imece usulü yardımlaşarak ektiklerini ifade eden Alican Aldım, "Bu yıl geç oldu, kar yağışlarından dolayı, biz de şu an yetiştirmeye çalışıyoruz". 600-700 dönüm sürüyoruz" dedi.

Uzayan kış yalnızca ekim takvimini değil, ürün desenini de etkiliyor. Özellikle arpa, buğday ve yem bitkileri gibi temel ürünlerdeki gecikmenin, hasat döneminin de ileri kaymasına neden olacağı belirtiliyor.

Zamanla yarışıyorlar: Takvimi altüst etti Yetiştirmeye çalışıyoruz 2

Üreticiler; bir taraftan yüksek kesimlerdeki soğuk havaya, diğer taraftan yağmura aldırış etmeden ekim mesaisini sürdürüyor. Kars’ta bazı bölgelerde çiftçiler ekimlerini tamamlarken, özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise tarlalar yeni yeni sürülerek ekim yapılıyor. Zamanla yarışan üreticiler, kısa sürede ekim işlerini bitirmeyi hedefliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar belli olduBugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar belli oldu
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptalOlumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Atletini kaldırıp göğsünü gösterdi! Tepkiler gecikmedi

Atletini kaldırıp göğsünü gösterdi! Tepkiler gecikmedi

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.