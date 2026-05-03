Zamanla yarışıyorlar: Takvimi altüst etti 'Yetiştirmeye çalışıyoruz'

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler, gecikmenin oluşturduğu baskıyı imece usulüyle aşmaya çalışıyor. Aile bireyleri, komşular ve yakınlar el birliğiyle çalışarak ekim sürecini hızlandırmaya uğraşıyor. Gün boyu süren yoğun mesai, akşam saatlerine kadar devam ederken, çiftçiler bir yandan da hava durumu yakından takip ediyor.

"BU YIL GEÇ OLDU, KAR YAĞIŞLARINDAN DOLAYI, BİZ DE ŞU AN YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Tarlarını imece usulü yardımlaşarak ektiklerini ifade eden Alican Aldım, "Bu yıl geç oldu, kar yağışlarından dolayı, biz de şu an yetiştirmeye çalışıyoruz". 600-700 dönüm sürüyoruz" dedi.

Uzayan kış yalnızca ekim takvimini değil, ürün desenini de etkiliyor. Özellikle arpa, buğday ve yem bitkileri gibi temel ürünlerdeki gecikmenin, hasat döneminin de ileri kaymasına neden olacağı belirtiliyor.

Üreticiler; bir taraftan yüksek kesimlerdeki soğuk havaya, diğer taraftan yağmura aldırış etmeden ekim mesaisini sürdürüyor. Kars’ta bazı bölgelerde çiftçiler ekimlerini tamamlarken, özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise tarlalar yeni yeni sürülerek ekim yapılıyor. Zamanla yarışan üreticiler, kısa sürede ekim işlerini bitirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır