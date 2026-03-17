95’ten fazla ülkede faaliyetteydi: İflas haberi geldi! Borç miktarı belli oldu

Mali kriz kripto şirketini de vurdu. Chicago merkezli kripto devi BlockFills likidite sorunları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. BlockFills, 95’ten fazla ülkede 2 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyordu.



NE KADAR BORCU VAR?

BlockFills’in ana işletmecisi Reliz ve bağlantılı üç diğer kuruluş tarafından yapılan başvuruda, BlockFills’in varlıklarının 50-100 milyon dolar arasında, borcunun ise 100-500 milyon dolar bandında olduğu bildirildi.

OPERASYON ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, iflas sürecinin yatırımcılar, müşteriler ve alacaklılarla yapılan kapsamlı görüşmeler neticesinde belirlendiği, mahkeme denetimi altında firmanın operasyonlarını şeffaf bir şekilde yeniden yapılandıracağı belirtildi.

BlockFills, stratejik işlemler ve yeni likidite kaynakları arayışına girerek işini stabilize etmeyi hedeflerken, önceliklerinin müşteri çıkarlarını korumak olduğunu vurguladı.



YÜZDE 28 ARTMIŞTI

2025'te işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 61 milyar doları geçen ancak artan borç ve likidite sıkışıklığı nedeniyle büyümeye rağmen finansal istikrarı korumayan şirketin iflas kararı, aylar süren aşağı yönlü grafik ve operasyonel aksaklıkların ardından geldi. Şirket, geçtiğimiz şubat ayında piyasa koşullarını ve likidite sıkıntılarını gerekçe göstererek platform üzerindeki müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı.

Şubat ayındaki çekim yasağının ardından süreç, şirketin mali dengelerini toparlayamamasıyla daha da derinleşti. Likidite krizini yönetmekte zorlanan platform, bu süreçte müşteri varlıklarının iadesi konusunda ciddi zorluklar yaşadı. İflas başvurusuyla birlikte şirket, borçlarını yapılandırarak ticari faaliyetlerini iyileştirmeye odaklanacak.



VARLIKLARI DONDURULDU

Finansal krizin yanı sıra hukuki baskılarla da karşı karşıya kalan BlockFills'in, Dominion Capital tarafından açılan davada ihtilaflı bazı varlıkları donduruldu. Dominion Capital, platformu müşteri varlıklarını usulsüz kullanmakla ve kendisine ait milyonlarca dolarlık kripto varlığı iade etmemekle suçladı. Suçlamalar, şirket üzerindeki yasal denetimi artırırken, nakit akışını ve itibarı da zedeledi.

Likidite sağlama, ticari işlem ve kripto kredi gibi hizmetler sunan BlockFills, CME Group'un girişim kolu ve Susquehanna Private Equity Investments gibi büyük yatırımcıların desteğiyle sektörde önemli bir yere sahipti.