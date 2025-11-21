FİNANS

Bitcoin alarm veriyor: Yılın başındaki kazançlar silindi

Bitcoin, ABD'deki ekonomik belirsizliklerin ve Fed'in faiz indirimi beklentilerindeki azalmanın etkisiyle yıl başından bu yana elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Uzmanlar, düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşlere sahip.

Ezgi Sivritepe

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, zorlu bir dönemden geçiyor. Yıla umutla başlayan ve yatırımcılarına kazanç sağlayan Bitcoin, son dönemde yaşanan düşüşlerle yıl başındaki seviyelerine geri döndü. Bu düşüşün temel nedenleri arasında ABD ekonomisindeki süregelen belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından beklenen faiz indirimlerinin gerçekleşmemesi yer alıyor. Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasıyla kripto paralarda başlayan yükseliş trendi, bu olumsuz gelişmelerle sekteye uğradı.

Analistler, Bitcoin'deki düşüşün arkasında yatan bir diğer önemli faktörün, piyasadaki kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesi olduğunu belirtiyor. Ekim ayında yaşanan sert düşüş, yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye olmasına neden oldu ve piyasada derin psikolojik izler bıraktı. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satış baskısını artırdı.

Teknik analizler de Bitcoin için pek iç açıcı bir tablo çizmiyor. Kripto para analisti Airray, Bitcoin'deki boğa döngüsü için tüm umutların tükendiğini savunuyor. Airray'e göre, 4 yıllık döngü teorisi boğa döngüsünün zirve yaptığını gösteriyor ve somut gerçekler ile tarihsel kanıtlar yeni bir ayı döngüsüne işaret ediyor. Bu görüş, piyasada tedirginliğe yol açarken, bazı uzmanlar ise Bitcoin'in toparlanma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

Bitcoin'in geleceği belirsizliğini koruyor. ABD ekonomisindeki gelişmeler, Fed'in faiz politikası ve küresel risk iştahı, Bitcoin'in yönünü belirleyecek önemli faktörler olacak. Yatırımcılar, piyasadaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmalı ve risklerini iyi yönetmelidir. Bitcoin'in tekrar yükselişe geçip geçmeyeceği, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
bitcoin
