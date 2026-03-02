Bitcoin’de bir ilk! 63 bin dolara kadar gerilemişti: ‘Yukarı yönlü alan var’

Dünyanın en büyük kripto para birimi, saldırılar sırasında cumartesi günü erken saatlerde yaklaşık 63 bin 255 dolara kadar düşmüştü. Aynı gün, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğüne dair haberlerin yayılmasıyla 68 bin doların üzerine yükselmişti.

“YUKARI YÖNLÜ ALAN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Fundstrat dijital varlıklar başkanı Sean Farrell, “Jeopolitik tırmanışa rağmen kriptonun dayanıklılık göstermesi yapıcı bir tablo sunuyor ve savunmacı pozisyonların çözülmesiyle taktiksel yukarı yönlü alan olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.



Ancak stratejist, jeopolitik kaynaklı satışların genellikle alım fırsatı sunduğunu, fakat bunun enerji piyasaları üzerinden daha kalıcı bir ekonomik etkiye yol açması durumunda farklı bir tablo oluşabileceğini belirtti.

“İLK KEZ”

BTC Markets'tan Charlie Sherry, "Mart 2023'ten bu yana Bitcoin'in jeopolitik gerilim ortamında yükselişe geçtiğini ilk kez gözlemlediğimiz an" sözlerini sarf etti.

Sherry, "Bu tipik bir riskli varlık davranışı değil ve piyasanın nasıl konumlandığı hakkında size bir şeyler söylüyor" diyerek ETF akışlarının bu görüşü desteklediğini vurguluyor. Spot Bitcoin ETF'leri üç seans boyunca 1 milyar ABD dolarının üzerinde giriş kaydetti.



BITCOIN NE KADAR?

Bitocin şu sıralar 66bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 63 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti.