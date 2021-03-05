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Bitcoin yatırımcıları dikkat! Uzman uyardı; evinizi, arabanızı satıp almayın!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 05.03.2021 10:56 | Son Güncelleme

Kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin Bitcoin'e yöneldiğini aktaran Blockhain Teknolojileri Uzmanı Dr. Bora Erdamar, yatırımcıları dolandırıcılara karşı uyardı. Küçük yatırımcının ilgisinin kötüye kullanıldığını aktaran Erdamar, 'evi, arabayı satıp Bitcoin almayın' dedi.

Bitcoin yatırımcıları dikkat! Uzman uyardı; evinizi, arabanızı satıp almayın!

Sanal para birimi Bitcoin, son dönemde popüler oldu. Kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin kripto paralara yöneldiği söyleyen Blockhain Teknolojileri Uzmanı Dr. Bora Erdamar, "Kazanç elde etmek isteyenlerin risk iştahı arttı. Kötü niyetli kişiler, dolandırıcılık için halkın ilgisini kötüye kullanıyor. Dünyada ve Türkiye’de güven oluşturmuş borsalar üzerinden işlem yapın. Bankadan kredi çekip evi ve arabayı satıp kripto para almak iyi değildir, sonu hüsranla sonuçlanabilir" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi’nden (BAU) BlockhainIST Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, son dönemde popüler olan başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara yönelik bilgi vererek, kısa yoldan zengin olmak hayalleri kuran yatırımcıları dolandırıcılığa karşı uyardı.

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"BİTCOİN’İN PATRONU YOK"

Bitcoin’in kripto paraların ilki olduğunu söyleyen Erdamar, "Merkeziyetsizdir, yani patronu yoktur. Çıktığı günden beri sürekli değer kazandığı için dünya genelinde insanlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Tabi kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin de hayallerini süslüyor. Bitcoin’in çok yeni ve riskli bir yatırım aracı olduğunu bilmek gerekiyor. Riskli bir yatırımın sadece yüksek getiri değil yüksek kayıp potansiyeli taşıdığının da altını çizmeliyiz” diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi’nden (BAU) BlockhainIST Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar

"KİŞİLERE KANMAYIN, BİLİNEN BORSALARDAN İŞLEM YAPIN"

Kazanç elde etmek isteyenlerin risk iştahının arttığını vurgulayan Erdamar, “Bunu kurumlarda da görüyoruz. Önemli yatırım kuruluşları da portföylerinde kripto paralara yer veriyor. Kripto para alımı, satımı için hem Türkiye’de hem de dünyada repütasyonu (itibar, saygınlık) oturmuş, belli başlı kripto para borsaları var, bu borsalar üzerinden işlem yapılmasını öneriyorum. Asla ve asla kişi olarak birilerinin ‘bana şu kadar paranızı verin, sizin için şu kadar bitcoin alırım, yüksek kazançla size geri öderim’ gibi söylemlere kanmayın. Ne yazık ki kripto para ekosisteminde potansiyel yüksek olduğu için kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık için halkın ilgisini kötüye kullandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"İYİ ARAŞTIRIN, TEMKİNLİ OLUN"

Yumurtaları hiçbir zaman tek sepete koymamak gerektiğini belirten Erdamar, “Tek bir kişiye ya da kuruma güvenmekten öte farklı ürünlere, farklı kurum ve kişiler üzerinden ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Asla ve asla bankadan kredi çekip, evi ve arabayı satıp kripto para almayın. Bu iyi değildir, sonu hüsranla sonuçlanabilir. Kısa dönemli kara kapılıp, büyük hayaller kurmak yerine temkinli olmak, yatırılan projeleri araştırmak, nasıl çalıştığı anlayarak yatırım yapmak lazım” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, "Kripto para teknolojisi daha da yaygınlaştıkça, halkın bu alanda daha iyi yatırım yapmasına olanak sağlayacak projeler geliştikçe ki çok fazla çalışma yapılıyor zamanla daha iyi bir dengeye oturacaktır. İlginin yüksek olması çok önemli yeter ki bu bilgiyle desteklensin" diye konuştu.

bitcoin piyasa

"KRİPTO PARA BİRİMİ KURAN MERKEZ BANKALARININ SAYISI YÜZDE 80'E ULAŞTI"

Ülkelerdeki merkez bankaları kripto para üzerine çalıştığını söyleyen Erdamar, “Hatta özel olarak birim kurmuş, merkez bankalarının sayısı yüzde 80’lere ulaştı, bu ciddi bir oran. Kripto para sektörü halka mal oldu, kimsenin tekelinde değil. Bu vaadi yerine getirmenin en önemli koşulu doğru anlaşılmaktır. Ancak o şekilde halk tarafından sahiplenilir” ifadelerini kullandı.

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"BAZI ÜLKELER VERGİLENDİRMEYE BAŞLADI"

Facebook, Amazon, Google gibi dev şirketlerin pandemi döneminde kendi para birimlerini basmaya yönelik proje geliştirmesinin merkez bankalarını bu konuda hızlı adımlar atmaya teşvik ettiğini aktaran Erdamar, “Yakın zamanda merkez bankalarının birtakım regülasyonları hayata geçireceğini tahmin ediyoruz. Çünkü Güney Kore’de vergilendirme getirildi, İtalya’da da öyle, ABD’de de ise geçen yıl vergi fonunda kripto paralara yatırım yapılıp, yapılmadığının beyanı istendi” dedi.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Kripto paraları ayrı ayrı ele almak gerektiğini söyleyen Erdamar, “Türkiye’de çalışma grubu kuruldu. Öncelikle kripto paralarının tanımının yapılması gerekiyor. Emtia mı, menkul kıymet mi yoksa para olarak mı değerlendirilecek ya da bambaşka bir kategoride mi ele alınacak bunun tartışmaları devam ediyor. Benim görüşüm, kripto paraların kendi içerisinde bile çok fazla çeşidinin olması nedeniyle ayrı ayrı ele alınması lazım. Kripto paralar için aynı sepete konulup, toplu bir tanım yapılamaz. Kripto para ailesinin emtia veya menkul kıymete indirgenmesi sıkıntılara yol açacaktır. Konunun doğru anlaşılması, farklı bir kategori yapılıp, öyle regülasyonların ilerlemesi en önemli adım olacaktır” diye konuştu.

Erdamar, "Merkez bankasından 2021 yılının ikinci yarısında dijital para projesinin hayata geçirileceği açıklaması yapıldı. Konuya uzak olmamamız, blockhain teknolojisini ve potansiyelini değerlendirmek üzere proje geliştiriliyor olmasını önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

BİTCOİN NEDEN İNİŞLİ ÇIKIŞLI?

Bitcoin’deki iniş ve çıkışları da değerlendiren Erdamar, “Kripto paralar şu anda denge noktasından uzak, o nedenle balina dediğimiz büyük yatırımcılar, büyük alım ya da satım yaptığı zaman henüz piyasa hacmi düşük olduğu için (1,7 trilyon dolar) küçük yatırımcıların kısa dönemde bazen çok kar bazen de çok zarar etmesine yol açabiliyor. Oynaklığın en önemli sebeplerinden biri budur” dedi.

DHA

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