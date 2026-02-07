FİNANS

Hesabına bakan gözlerine inanamadı! 44 milyar dolar değerinde Bitcoin gönderdiler: Piyasa altüst oldu

Güney Koreli kripto para borsası Bithumb, bir promosyon sırasında yapılan hata sonucu kullanıcılara 44 milyar dolar değerinde Bitcoin gönderdi. Yapılan açıklamada “Dahili anormal işlem kontrol sistemimiz aracılığıyla, hatalı ödemeden sonraki 35 dakika içinde 695 müşterinin işlem ve çekim işlemlerini bloke ettik. Hatalı ödenen tutarın yüzde 99'undan fazlası geri alınmış olup hızlı müdahale ile müşteri mağduriyeti en aza indirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bithumb’dan yapılan açıklamada, olayın 6 Şubat Cuma günü yerel saatle 19.00’da bir etkinlik ödülü dağıtımı sırasında miktar girişinde yapılan hatadan kaynaklandığı belirtildi.

Kullanıcı başına 2 bin won (yaklaşık 1,4 dolar) yerine yanlışlıkla 2 bin bitcoin gönderildiğinin aktarıldığı açıklamada, hata sonucu kullanıcılara gönderilen yaklaşık 44 milyar dolar değerindeki bitcoinin yüzde 99,7'sinin geri alındığı ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Dahili anormal işlem kontrol sistemimiz aracılığıyla, hatalı ödemeden sonraki 35 dakika içinde 695 müşterinin işlem ve çekim işlemlerini bloke ettik. Hatalı ödenen tutarın yüzde 99'undan fazlası geri alınmış olup hızlı müdahale ile müşteri mağduriyeti en aza indirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bithumb’ın açıklamasında, kurtarılamayan sınırlı miktardaki varlığın borsanın kendi öz kaynaklarıyla sübvanse edileceği kaydedilerek, süreci yeniden tasarlayarak tekrarı önlemek adına çalışacakları ve kullanıcı güvenini yeniden tesis edecekleri taahhüt edildi.

FİYATI YÜZDE 17 GERİLEDİ

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre hata sonrası bazı kullanıcıların bakiyelerini hızla satmaya çalışması, bitcoin fiyatının platform genelinde kısa süreliğine yüzde 17 değer kaybederek 81,1 milyon wona (yaklaşık 55 bin dolar) gerilemesine neden oldu.

Bithumb Üst Yöneticisi (CEO) Lee Jae-won ise yaşanan düşüş nedeniyle "panik satışı" yapan kullanıcılara, satış bedelinin tamamı ve ek olarak yüzde 10 bonus tazminat ödeneceğini açıkladı.

Ayrıca olay anında sistemde olan tüm kullanıcılara 20 bin won (13,6 dolar) teselli ödemesi yapılacağı bildirildi.

Güney Kore Mali Denetleme Servisi (FSS), söz konusu olayın ardından Bithumb’ın iç kontrol mekanizmalarına yönelik soruşturma başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

