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Ripple (XRP) davası son durum 2021.... Ripple (XRP) davası ne zaman bitecek? İşte Ripple davası gelişmeleri ve tarihleri!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 16.02.2021 15:10 | Son Güncelleme

ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres’e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta şu anda "çözüm ihtimalinin olmadığını" açıkladı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında 22 Şubat tarihinde görülecek davanın sonrasında Ripple şirketi davayı kazanırsa ne olur sorusu gündem oldu. Peki, Ripple davası ne zaman biter? İşte Ripple davası son durum...

Ripple (XRP) davası son durum 2021.... Ripple (XRP) davası ne zaman bitecek? İşte Ripple davası gelişmeleri ve tarihleri!

Ripple (XRP) davası son durum kripto para borsasının gündemi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı basın açıklamasında kripto para borsasında yer alan ve Ripple (XRP) üreten Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu. ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres’e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta şu anda "çözüm ihtimalinin olmadığını" açıkladı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında 22 Şubat tarihinde görülecek davanın sonrasında Ripple şirketi davayı kazanırsa ne olur sorusu gündem oldu. Peki, Ripple davası ne zaman yapılacak ve Ripple davası ne zaman sonuçlanacak?

RIPPLE (XRP) DAVASINDA SON DURUM VE SON GELİŞMELER NEDİR?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.

Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi.

ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres’e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta; “Taraflarla buluşuldu, görüşüldü ve uzlaşma olasılığı tartışıldı, şu anda bir çözüm olasılığı olduğuna inanmıyorum. Ancak, herhangi bir davalı için prensipte herhangi bir çözüme varılırsa taraflar derhal mahkemeyi bilgilendireceklerdir.” denildi.

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RIPPLE (XRP) DAVAYI KAZANIR MI?

Gönderilen mektupta, uzlaşma fikrinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yönetimdeki çalışanlarıyla görüşüldüğü bilgisine de yer verilerek,

“Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC’den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin.” dendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada SEC'in Ripple'a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu belirtmişti. Joe Biden hükumetinden umutlu olan Ripple, olumlu bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Bu olumlu düşüncenin arkasındaki nedenlerden birisi de Ocak ayında Biden'ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler'in Ripple hakkında yaptığı yorumlar. Gensler, Ripple için bir menkul kıymet olarak görülmesi için “güçlü bir delile” sahip olduğunu açıkça söylemişti.

Ripple davası 22 Şubat'ta görülecek. Bu süreçte Ripple davayı kaznaır mı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Fakat yapılan açıklamalara göre Ripple davası için olumlu ya da olumsuz nasıl bir yön izleyeceği henüz netleşmedi. Peki Ripple (XRP) davası ne zaman bitecek? Ripple (XRP) davası 22 Şubat'ta sonuçlanır mı?

RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki açtığı davanın ilk duruşma tarihi açıklandı. Yapılan açıklamalara göre davanın tarafları 22 Şubat’ta hakim karşısında olacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Bu süreçte Ripple'ın eski çalışanlarından JED McCaleb'ın elinde ne kadar Ripple (XRP) olduğu araştırılıyor. Ripple yatırımcıları JED McCaleb'ın elindeki XRP'nin tamamı bitti mi merakla açıklama bekliyor.

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JED MCCALEB RIPPLE'LARINI SATTI MI?

Ripple yatırımcılarının başta Twitter ve Youtube olmak üzere bir çok sosyal ağda önemli bir iddia ortaya atıyorlar. Ripple şirketinde çalıştığı sürede yüklü miktarda XRP'si olduğu düşünülen JED McCaleb'ın düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı öngörülüyor. İddiaya göre, Ripple ile anlaşması gereği JED McCaleb'ın yaptığı satışlar, Ripple fiyatlarını düşürüyor.

Ripple ile yollarını ayıran JED McCaleb, Ripple'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu.

RIPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN BİTER?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.

Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi.

Yargıç Torres, geçtiğimiz yol 29 Aralık tarihinde taraflardan standart bir yasal prosedür olan bir sulh hakimi için onay vermelerini talep etti fakat Ripple ve SEC talebi onaylamayarak davayı hızlandırmayı reddetti.

Ripple davasının ön duruşması 22 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Fakat Ripple davas tüm keşiflerin tamamlanması için 19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.


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