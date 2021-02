Ripple (XRP) davası son durum 2021.... Ripple (XRP) davası ne zaman bitecek? Ripple SEC davasını kazanır mı?

Ripple (XRP) davası son durum kripto para borsasının gündemi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı basın açıklamasında kripto para borsasında yer alan ve Ripple (XRP) üreten Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu. ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres’e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta şu anda "çözüm ihtimalinin olmadığını" açıkladı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında 22 Şubat tarihinde görülecek davanın sonrasında Ripple şirketi davayı kazanırsa ne olur sorusu gündem oldu. Peki, Ripple davası ne zaman yapılacak ve Ripple davası ne zaman sonuçlanacak?

RIPPLE (XRP) DAVASINDA SON DURUM VE SON GELİŞMELER NEDİR?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.