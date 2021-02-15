Rüzgar tersine döndü: Elon Musk'ın paylaşımı ile Dogecoin değer kaybetti!

Elon Musk Dogecoin'e yönelik yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Musk, iki günlük ara verdiği Twitter'a Dogecoin'in insanların kripto parası olduğunu söyleyerek geri dönmüştü. Üstelik ünlü milyarder bununla da sınırlı kalmamış, üst üste tweet'ler atarak Dogecoin'in değer kazanmasını sağlamıştı. Zira bir kripto para web sitesinde Dogecoin'in değerinin yüzde 67,99 artış yaşarak 0,054496 dolara yükseldiği görülmüştü. Elon Musk'ın attığı tweet'lerle manipülasyon yaptığına yönelik tartışmalar sürerken, ünlü isim Dogecoin hakkında paylaşımlar yapmaya devam etti. Ancak Musk'ın son tweet'leri Dogecoin üzerinde olumsuz bir etki gösterdi.

ELON MUSK'IN DOGECOİN RÜZGARI TERSİNE DÖNDÜ

Tesla ve SpaceX gibi iki firmanın CEO'luk görevini üstlenen Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda büyük Dogecoin yatırımcılarının ellerindeki kripto paraları satması halinde, tam destek vereceğini açıkladı. ''Dogecoin'de asıl mesele çok fazla yığılma olması'' diyen Musk, paylaşımıyla kripto para piyasasına tabiri caizse darbe vurdu.