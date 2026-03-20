Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji arzı ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine ilişkin endişelere karşın, açıklanan makroekonomik veriler ve tepki alımları sayesinde pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 588,6 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.112 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 23.131 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artışla 44.289 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 17.150 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,9 primle 7.874 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bölgede enerji altyapısına yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin de Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalara katkı vermeye hazır olduklarını açıklaması ise bölgede artan risk algısının azalmasına katkı sağladı.

Para politikası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faizleri sabit tutmasının ardından verdikleri mesajlar fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ECB, üç temel politika faizini değiştirmezken, Orta Doğu'daki savaşın görünümü daha belirsiz hale getirdiğini, bunun enflasyon açısından yukarı yönlü, büyüme açısından ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu bildirdi. Banka, yüksek enerji fiyatlarının yakın dönem enflasyon üzerinde etki yaratacağını vurguladı.

BoE'de politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutarken, Orta Doğu'daki savaşın enerji arzı ve taşımacılığını olumsuz etkileyerek fiyatları yükselttiğini belirtti. Banka, enflasyonun gelecek iki çeyrekte yaklaşık yüzde 3,5'e çıkabileceğini kaydederken, gerektiğinde adım atmaya hazır olduklarını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da bugün açıklanan şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık bazda yüzde 3,3, aylık bazda yüzde 0,5 gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklentilerden daha zayıf gerçekleşen verinin üretici kaynaklı maliyet baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun Avrupa borsaları için pozitif bir unsur olduğunu belirtirken, Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı riskleri ile ECB'nin enflasyona ilişkin temkinli mesajlarının, söz konusu olumlu etkinin sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Günün geri kalanında Orta Doğu'daki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, Avro Bölgesi'nde dış ticaret ve cari işlemler dengesi verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

