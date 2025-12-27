FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile süregelen ticaret anlaşmazlığı ve ekonomik sorunlardaki geçici uzlaşmaya rağmen düşüşünü sürdürdü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,85 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Kasım 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,1 azaldı.

Yılın 11 ayında karlılık yüzde 0,1 artış kaydederken ilk 10 aydaki yüzde 1,9'luk artışın gerisinde kaldı.

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttıktan sonra mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerle 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı. Ağustostaki yüzde 20,4'lük artış karlılığı yeniden pozitife çevirmiş, karlar eylülde yüzde 21,6 artmış, ekimde ise yüzde 5,5 azalmıştı.

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, yıl boyunca şirketlerin performansına olumsuz yansımıştı. İki ülke arasındaki tarife müzakerelerinde uzlaşma eğiliminin ortaya çıkmasıyla karlılık yeniden ivme kazanmıştı.

Çin'in, ekimde küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamasının ardından ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim, sanayi kuruluşlarının karlılığına da olumsuz yansımıştı.

Taraflar yıl boyunca yürüttükleri müzakereler sonunda, iki ülke lideri 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptıkları görüşmede geçici bir uzlaşmaya varmıştı.

Buna rağmen iki ülke, son aylarda aralarında gerilime neden olan kritik ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların çözümünü bir yıl süreyle ertelemişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Aralık 2025)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Aralık 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Aralık 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Aralık 2025)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.