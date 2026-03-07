FİNANS

Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 427 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervlerinin şubatta 3 trilyon 427 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Şubat 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, şubat sonunda önceki aya göre 28,7 milyar dolar artarak 3 trilyon 427 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri, önceki aya kıyasla yüzde 0,85 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, şubatta ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

