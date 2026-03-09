FİNANS

Endişe sürüyor: Haftaya yüzde 28,5 yükseliş ile başladı!

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile küresel enerji tedariğinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Özellikle de Avrupa’da doğal gaz fiyatları arz endişesi nedeniyle yükselişe geçti. Buna göre Avrupa doğal gaz fiyatları küresel tedarike yönelik endişelerin derinleşmesiyle haftaya yüzde 28,5 yükselişle başladı.

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki için stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve Katar Enerji'ye (Qatar Energy) ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde üretimin durması sonrası Avrupa gaz fiyatlarındaki ralli devam ediyor.

YÜZDE 67 ARTTI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından önceki 27 Şubat'ta nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanan doğal gaz fiyatları saldırıların üzerinden geçen bir haftada yüzde 67 artışla 53,4 avroya kadar çıktı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki saldırıların şiddetlenmesi sonrası gaz fiyatları bugün TSİ 10.00 itibarıyla megavatsaat başı 68,5 avrodan açıldı.

Böylece, fiyatlar açılışta geçen hafta cuma günkü kapanışa göre yüzde 28,5 yükseldi.

BASKI ARTIYOR

Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranının da yüzde 30'un altına düşmesi, fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

YÜZDE 93’Ü HÜRMÜZ’DEN GEÇİYORDU

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın LNG ihracatının yüzde 93'ü Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı ticari gemilere saldırıları sonrasında Boğaz'dan geçebilen gemi sayısı 7 Mart itibarıyla sadece bir oldu, petrol veya LNG sevkiyatı ise gerçekleşmedi.
Kaynak: AA

