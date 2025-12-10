Fed faiz kararı beklentisiyle küresel piyasalar karıştı: Gözler Powell'ın açıklamalarında

Aralık Ayı Kritik Fed Toplantısı: Faiz İndirimi mi, Şahin Duruş mu?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararını beklerken karışık bir seyir izliyor. Fed'in bugün sona erecek toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirmesi beklenirken, piyasaların asıl odak noktası karardan ziyade, Fed yetkililerinin geleceğe yönelik tahminlerini içeren 'nokta grafiği' ve özellikle de Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar olacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.

Powell'ın açıklamaları, Fed'in gelecekteki para politikası stratejisi hakkında önemli ipuçları verecek. Piyasalar, Fed'in faiz indirimine gitmesi durumunda doların değer kaybetmesini ve riskli varlıklara olan talebin artmasını bekliyor. Ancak, 'şahin' bir duruş sergilenmesi ve faiz indirimlerinin ertelenmesi veya daha yavaş bir tempoda gerçekleştirileceği sinyali verilmesi durumunda, doların değer kazanması ve hisse senedi piyasalarında düşüş yaşanması olası senaryolar arasında. Bu nedenle, yatırımcılar Fed'in faiz kararını ve Powell'ın açıklamalarını büyük bir dikkatle takip edecek.

Sonuç olarak, Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamaları, küresel piyasaların kısa ve orta vadeli yönünü belirleyecek kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olması ve risklerini iyi yönetmesi gerekiyor.