FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Fed faiz kararı beklentisiyle küresel piyasalar karıştı: Gözler Powell'ın açıklamalarında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek toplantısından çıkacak faiz kararı, küresel piyasaların yönünü belirleyecek. Piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indirimine kesin gözüyle bakarken, Fed yetkilileri arasındaki görüş ayrılıkları ve Jerome Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Fed faiz kararı beklentisiyle küresel piyasalar karıştı: Gözler Powell'ın açıklamalarında

Aralık Ayı Kritik Fed Toplantısı: Faiz İndirimi mi, Şahin Duruş mu?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararını beklerken karışık bir seyir izliyor. Fed'in bugün sona erecek toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirmesi beklenirken, piyasaların asıl odak noktası karardan ziyade, Fed yetkililerinin geleceğe yönelik tahminlerini içeren 'nokta grafiği' ve özellikle de Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar olacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.

Powell'ın açıklamaları, Fed'in gelecekteki para politikası stratejisi hakkında önemli ipuçları verecek. Piyasalar, Fed'in faiz indirimine gitmesi durumunda doların değer kaybetmesini ve riskli varlıklara olan talebin artmasını bekliyor. Ancak, 'şahin' bir duruş sergilenmesi ve faiz indirimlerinin ertelenmesi veya daha yavaş bir tempoda gerçekleştirileceği sinyali verilmesi durumunda, doların değer kazanması ve hisse senedi piyasalarında düşüş yaşanması olası senaryolar arasında. Bu nedenle, yatırımcılar Fed'in faiz kararını ve Powell'ın açıklamalarını büyük bir dikkatle takip edecek.

Sonuç olarak, Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamaları, küresel piyasaların kısa ve orta vadeli yönünü belirleyecek kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olması ve risklerini iyi yönetmesi gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Made in Türkiye' etiketiyle: O modeller satışta'Made in Türkiye' etiketiyle: O modeller satışta
TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacakTOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fed FED faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.