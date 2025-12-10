Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi: O ihtimal masada yok

Fed faiz kararı ne olur? Piyasalar bu sorunun yanıtına kilitlenmiş durumda. ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon verileri ile Fed'in faiz indirim beklentileri güçlenirken, Fed yetkilileri arasında gevşeme sürecine yönelik fikir ayrılıkları artmıştı.

Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.

SADECE BU HAFTA DEĞİL, AYIN GERİ KALANINDA DA PİYASALARIN SEYRİNDE BELİRLEYİCİ OLMASI BEKLENİYOR

Fikir ayrılıklarının sürmeye devam ettiği bir ortamda kararını açıklayacak Fed'in ekonomik projeksiyonları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, sadece bu hafta değil, ayın geri kalanında da piyasaların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

FİYATLAMALARDA O İHTİMAL YÜZDE 86

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.

Makroekonomik veri tarafında ise dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdamı, 22 Kasım'da sona eren 4 haftalık dönemde haftada ortalama 4 bin 750 arttı. ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ekimde 7 milyon 670 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TRUMP, DAHA "GÜVERCİN" BİR FED BAŞKANI İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajları yatırımcıların odağında bulunurken, Trump da faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya "Evet." yanıtını verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız." dedi. Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi.

Trump, Fed Başkanlığı için ismi geçen, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bu hafta görüşme yapacağına dair haberin sorulması üzerine, "Birkaç farklı kişiyi değerlendireceğiz, ama kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var." diye konuştu.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

Bu gelişmelerle dün 2 baz puan artışla yüzde 4,19'a yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi kapanışa paralel seyir izlerken, dolar endeksi de yatay seyirle yüzde 99,2 seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının onsu Fed'den beklenen "şahin" açıklamaların etkisiyle yüzde 0,1 azalışla 4 bin 208 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili bir önceki kapanışının hemen altında 61,9 dolardan alıcı buluyor.

Kurumsal tarafta ise JPMorganChase'in hisseleri de üst yönetimden Marianne Lake'in gelecek yıl için beklenenden yüksek gider tahmini yapması sonrasında yüzde 5'e yakın geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

10 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.32 itibarıyla 4.205 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.18 itibarıyla 5.761 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.18 itibarıyla 9.420 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.18 itibarıyla 18.841 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.28 itibarıyla 38.911 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.28 itibarıyla 94.616 TL seviyesinde. Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır