FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Rus bankası VTB, Rus ekonomisi hakkında açıklama

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Yönetim Kurulu Üyesi Vitaliy Sergeyçuk, madencilik endüstrileri ve ilgili ulaştırma sektörlerinin ihracatında düşüşler yaşandığını belirterek, "Tahminlerimize göre, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla büyüme yaşanmadı." dedi.

Rus bankası VTB, Rus ekonomisi hakkında açıklama

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Yönetim Kurulu Üyesi Vitaliy Sergeyçuk, Rusya'nın Krasnodar şehrinde düzenlenen "Rusya çağırıyor!" adlı etkinlikte konuştu.

Ülkede savunma sanayi, perakende ve iç talebe yönelik sektörlerin yılın 9 ayında büyüme kaydettiğini anlatan Sergeyçuk, "İhracata yönelik madencilik endüstrileri ve ilgili ulaştırma sektörlerinde ise düşüş yaşandı. Tahminlerimize göre, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla büyüme yaşanmadı." dedi.

Sergeyçuk, Rusya'daki düşük işsizlik oranının "rekor üzerine rekor" kırdığını vurgulayarak, "Bu, ülkedeki tüm mevcut iş gücü kaynaklarını kullandığımız yoğun büyüme döneminin sona erdiği anlamına geliyor. Ancak iş gücü verimliliğini ve yeni teknolojileri artırarak ve yeni endüstriler geliştirerek önemli bir büyüme elde edebiliriz." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdüğü tahmininde bulunmuştu. Rus yetkililer, savaşla birlikte özellikle savunma sanayisinde hızla artan üretim nedeniyle geçen yıl yüzde 4,3 büyüyen ekonominin fazla ısındığını ve 2025'te soğuma sürecinin başlayacağını ifade etmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 940 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 940 bin liraya yükseldi
'Fırsat çok iyi' Kilosu 50 TL 'Bundan ucuzu yok''Fırsat çok iyi' Kilosu 50 TL 'Bundan ucuzu yok'

Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.