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  4. 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Ocak 2021'de zamlandı mı? Ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları!

2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Ocak 2021'de zamlandı mı? Ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.01.2021 07:49 | Son Güncelleme

ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar 2021 ocak ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki ocak ayında hangi arabalar daha uygun? 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma haberimizde... İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Ocak 2021'de zamlandı mı? Ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kalmıştı.
Ocak ayı ile birlikte bazı bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 ocak en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı. 2020 ve 2021 en uygun sıfır araba kampanyalarını derledik.

DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN OCAK FİYATLARINI ETKİLEDİ

Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, ocak ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan bazı vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka ocak ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, ocak ayındaki uygun araba modellerini derledik.

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İşte 2021 ocak ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

Ocak 2021'e ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz Aralık ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık. Bazı markalar 2021 fiyatlarını henüz web sitesine eklemezken bazı markalar da 2020 fiyat listesinin altında fiyatların 2021 Aralık ayına ait olduğuna dair not ekledi. İşte 5 Ocak 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...

OCAK AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların ocak ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.

bmw

Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira

Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira

citroen

Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira

Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

dacia

Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira

Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira

jeep

Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira

Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: Güncelleniyor...

kia

Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira

Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira

mersedes benz

Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira

Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL

peugeot

Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira

Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira

reneult logo

Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira

Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira

seat

Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira

Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira

toyota logo

Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira

Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira

volswagen

Aralık 2020 Volkswagen Polo Fiyatı: 187 bin 300 lira

Ocak 2021 Volkswagen Polo Fiyatı: Güncelleniyor...

land rover

Aralık 2020 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 910 bin 626 lira

Ocak 2021 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: Güncelleniyor...

ssangyong

Aralık 2020 Ssangyong Korando Fiyatı: 325 bin lira

Ocak 2021 Ssangyong Korando Fiyatı: Güncelleniyor...

suzuki

Aralık 2020 Suzuki Swift Fiyatı: 216 bin 900 lira

Ocak 2021 Suzuki Swift Fiyatı: Güncelleniyor...

mitsubishi

Aralık 2020 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 178 bin 900 lira

Ocak 2021 Mitsubishi Space Star Fiyatı: Güncelleniyor...

nissan

Aralık 2020 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 800 lira

Ocak 2021 Nissan Micra Fiyatı: Güncelleniyor...

opel

Aralık 2020 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira

Ocak 2021 Opel Corsa Fiyatı: Güncelleniyor...

hyundai

Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira

Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira

skodaa

Aralık 2020 Skoda Fabia Fiyatı: 193 bin 900 lira

Ocak 2021 Skoda Fabia Fiyatı: Güncelleniyor

volvo

Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira

Ocak 2020 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira

audi logo

Aralık 2020 Audi A3 Sportback Fiyatı: 421 bin 355 lira

Ocak 2021 Audi A3 Sportback Fiyatı: Güncelleniyor...

fıatt

Aralık 2020 Fiat Egea Fiyatı: 123 bin 900 lira

Ocak 2021 Fiat Egea Fiyatı: Güncelleniyor...

honda

Aralık 2020 Honda Civic Fiyatı: 231 bin 200 lira

Ocak 2021 Honda Civic Fiyatı: Güncelleniyor...

*Fiyatlar otomotiv şirketlerinin resmi web sitesinin 5 Ocak 2021 tarihi ile verdiği fiyatlarıdır.

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