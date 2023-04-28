Akaryakıtta indirim gece yarısı başlıyor! Benzin fiyatları bayramdan sonra bir kez daha gerileyecek (28 Nisan güncel benzin-motorin fiyatları)

Araç sahiplerinin merak ettiği benzinde indirim haberinin gelmesiyle bu gece yarısı gelecek indirimle pompa fiyatları değişecek. Benzine son olarak indirim Ramazan Bayramı'nın ilk günü uygulanmış, hafta başında ise motorine 47 kuruşluk indirim gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından başlamak üzere benzinin litre fiyatına indirim uygulanacak. Benzin fiyatlarında 90 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin: 19,71 TL

Benzin: 21,25 TL

ANKARA

Benzin: 21,61 TL

Motorin: 20,03 TL