Sıfır otomobilde zam kapıda! Mayıs ayında hem kur hem de ÖTV farkı fiyatlara yansıyacak…

Sıfır otomobilde talebin karşılanamaması bayilere gelen araçların da geldiği gibi satılması nedeniyle istedikleri arabaya ulaşabilen vatandaşlar oldukça şanslı çünkü önümüzdeki hafta yeni bir zam daha geliyor. Sıfır otomobil fiyatlarında kur farkından dolayı mayıs ayında yüzde 3’lük zam bekleniyor.

Otomobil fiyatlarındaki artış; pandemi süreci ile birlikte başladı, çip krizi ile devam etti, Rusya Ukrayna savaşı ile de bir türlü son bulmadı.

‘20 BİN LİRALIK FARK 30 BİN LİRAYI BULUYOR’

Kanal D Haber’e konuşan Satış Müdürü Ahmet Zora, sıfır otomobil piyasasındaki son durumla ilgili “Talep çok fazla yeteri kadar araç gelmiyor. Gelen araçlar da çok hızlı tükeniyor” ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kur sürekli değişiklik halinde olduğu için araç fiyatlarına da yüzde 3 ila 5 arasında zamlar geliyor. Ancak gelen bu farkların üzerine bir de vergiler eklenince anahtar teslim fiyatına bu oran daha da fazla yansıyor. Otomobil fiyatları genel olarak Euro kuruna bağlı. 20 bin liralık fark 30 bin lirayı bulabiliyor. İyi bir araba alırsan 1 milyondan aşağı yok!

‘ÖTV DİLİMİ FİYATLARI DA ETKİLİYOR’

ÖTV dilimi değişen araçlarda fiyat artışı daha da fazla olacak. Şu an itibari ile artık yüzde 70’ten başlıyor ÖTV oranları. Bu otomatik olarak yeni aracın anahtar teslim fiyatına bir fark olarak yansımış oluyor.”

BİR YILDAKİ FİYAT ARTIŞI YÜZDE 70’İ BULDU

Geçen sene ile bu sene arasında fiyat artışı ise ortalama yüzde 70’i buldu. Sıfır otomobil almak için bekleyenlerin gözü şimdi Mayıs ayında araba fiyatlarındaki son tablonun nasıl olacağında…

