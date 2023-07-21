FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araç alım-satımında ek MTV bilmecesi çözüldü! 15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti, kimler muaf olacak? İşte ilave MTV'de yeni detaylar...

Araç alım-satımında ek MTV bilmecesi çözüldü! 15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti, kimler muaf olacak? İşte ilave MTV'de yeni detaylar...

21.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir defalık olarak getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ayrıntılar netleşti. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği konusunda yaşanan belirsizlik sona erdi. Vatandaşlar 'Otomobili alan mı ek vergiyi ödeyecek satan mı?' sorusunun yanıtını merak ederken; söz konusu belirsizlik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak metindeki örnekle açıklandı. Peki ek MTV'den kimler muaf olacak?

Araç alım-satımında ek MTV bilmecesi çözüldü! 15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti, kimler muaf olacak? İşte ilave MTV'de yeni detaylar...

15 Temmuz'da yürürlüğe giren ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) milyonların merak ettiği sorular yanıt buldu. Yeni düzenleme ile birlikte özellikle araç alım-satımında vatandaşların kafası karışmıştı. İkinci el satışlarda ek MTV'yi kimin ödeyeceği konusunda alıcı da satıcı da ne yapacağını bilemezken; söz konusu belirsizlikle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taslak hazırlandı. İşte tüm detaylar...

Söz konusu düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

EK MTV'Yİ ARACI ALAN MI ÖDEYECEK SATAN MI?

NTV'de yer alan habere göre; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.

2

TASLAK METİNDEKİ ÖRNEKLE AÇIKLANDI

Taslak metinde verilen örnekte, 15 Mayıs 2023’te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023’te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.

İKİNCİ 6 AYDA ALAN YARIM MI ÖDEYECEK?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

1

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

İkinci el araçlarla ilgili düzenleme yapılmıştı! ! Ticaret Bakanlığı'ndan yeni açıklama İkinci el araçlarla ilgili düzenleme yapılmıştı! ! Ticaret Bakanlığı'ndan yeni açıklama

EK MTV'DEN KİMNLER MUAF TUTULACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

İlginizi Çekebilir

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda korku dolu anlar!

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda korku dolu anlar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kredi ve yatırım' mesajı! "Vatandaşın hayatına olumlu yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kredi ve yatırım' mesajı! "Vatandaşın hayatına olumlu yansıyacak"

 6 TL'lik zam sonrası akaryakıtta tabela yine değişti!

6 TL'lik zam sonrası akaryakıtta tabela yine değişti!

 CZN Burak dolandırıldı mı? CZN Burak'ın babasından şoke eden sözler

CZN Burak dolandırıldı mı? CZN Burak'ın babasından şoke eden sözler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el araçlarla ilgili düzenleme yapılmıştı! ! Ticaret Bakanlığı'ndan yeni açıklamaİkinci el araçlarla ilgili düzenleme yapılmıştı! ! Ticaret Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kredi ve yatırım' mesajı! "Vatandaşın hayatına olumlu yansıyacak"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kredi ve yatırım' mesajı! "Vatandaşın hayatına olumlu yansıyacak"
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
MTV ikinci el araba

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.