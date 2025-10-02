Avrupa'da çok satılıyordu, Otomobil devi o modelinin fişini çekti 'Emekliye ayrıldı'

Mitsubishi Avrupa CEO’su Frank Krol Renault Clio altyapısını kullanan Colt modelinin satışlarının duracağını açıkladı. Mitsubishi'nin Avrupa'da satışa sunduğu otomobillerin arasında Colt, ilk 8 ay boyunca en çok satılan model olmuştu.

Krol'un Colt modeli için yaptığı açıklama şu şekilde:



“Colt’u, markamızın geçmişini ve imajını daha iyi yansıtacak gövde tipleri üretmek için emekliye ayırıyoruz”

MÜŞTERİLERİN TALEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şirket, son yıllarda özellikle SUV segmentine yönelme stratejisiyle biliniyor. Nitekim yeni Eclipse Cross’un tanıtımında Krol, Avrupalı müşterilerin daha çok pratik gövde tiplerini tercih ettiğini vurgulamıştı.

2 YIL ÖNCE PAZARA ÇIKTI

Mitsubishi, 2023 yılında Renault iş birliği kapsamında Colt’u yeniden pazara sunmuştu. Renault Clio platformu üzerine inşa edilen model yaklaşık iki yıldır satıştaydı. Ancak alınan bu kararla birlikte, yeni Clio tabanlı bir Colt’un yollara çıkmayacağı kesinleşti.

İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Colt’un fişi çekilse de Mitsubishi’nin Renault destekli yeniden yapılanma süreci hız kesmeden sürüyor. Markanın ürün gamında hâlihazırda Renault Captur tabanlı ASX ile Renault Symbioz’dan türetilen Grandis modelleri yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Eclipse Cross’un da Renault Scenic E-Tech altyapısı üzerine geliştirildiği biliniyor.