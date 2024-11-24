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Bir madde her şeyi değiştiriyor! Sadece o araçlarda... Hurda teşvikiyle ÖTV'siz araç teklifi için 'satış' detayı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.11.2024 13:52
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Hurda araç teşviki gündemde! TBMM'ye verilen kanun teklifinde 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilip yerine 'yerli üretim' araçların alınması amacıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmaması öngörüldü. Otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız, teklifin tüm araçları kapsayacakmış gibi aktarılmasının yanlış olduğunu belirtip 'Bir madde var. O da diyor ki ÖTV'siz alabilirsin ama sadece Türkiye'de üretilen yerli araç alabilirsin' dedi. Yıldız teklifte eksik gördüğü 'satış' detayına da vurgu yaptı.

Bir madde her şeyi değiştiriyor! Sadece o araçlarda... Hurda teşvikiyle ÖTV'siz araç teklifi için 'satış' detayı

Hurda araç teşviki, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle gündem oldu. Hurda desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci ‘yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. 25 yaş üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesiyle bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş araçların ÖTV'den muaf şekilde alınmasının öngörüldüğü teklife dair detaylar merak edilirken teklife dair değerlendirmeler de geldi.

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HURDA DESTEĞİ NEDİR?

Habertürk otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız, Habertürk canlı yayınında hurda desteği ile ilgili şöyle konuştu:

"Açıkçası böyle bir ihtiyaç bence zaten vardı. Ama şunu da bir atlamamak lazım; şu anda bu yasallaşmış düzenleme değil. Yani Meclis'te bir milletvekilimiz tarafından teklif şeklinde sunulmuş. Daha görüşülecek ve belki sunulan teklif kapsamında değil, belki değiştirilerek bir şekilde yasallaşacak belki yasallaşmayacak bunu daha bilmiyoruz. Ama teklifin içeriği bence değerli.

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Teklifte deniyor ki; 25 yaştan eğer elinde daha yaşlı aracın varsa bu araçlarını geri dönüşüm şeklinde değerlendirip yani hurda şeklinde değerlendirip ÖTV'siz otomobil alabilirsin şeklinde bir teklif karşımıza çıkıyor. Ama burada teklifte bir tane madde var, çünkü bazı yayın organlarında takip ettiğim haberlerde sanki bütün araçları kapsayacakmış şekilde aktarılmış bu ama bu yanlış. Teklifin içeriğinde bir tane madde var aslında o da diyor ki ÖTV'siz alabilirsin ama sadece Türkiye'de üretilen yerli araç alabilirsin diyor.

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ÖTV'SİZ ALINAN ARAÇLARIN SATIŞI

Şimdi burada baktığımız aslında bu teklifte iki tane kapsam görmekteyiz; bunlardan bir tanesi trafikteki yaşlı araçların trafikten çekilmesi. Bir kere bu yönde bir düzenleme yapılması isteniyor. Diğer taraftan da aslında bizim Türkiye'de ürettiğimiz yerli araçları savunan, işte yerli sanayiyi destekleyen nitelikte bir teklif olduğunu görüyoruz. Bu da değerli. Ama benim gördüğüm bir eksik var; şimdi diyelim bu şekilde yasallaştı. Bu şekilde biz bunu Resmi Gazete'de diyelim gördük. Şu olabilir; Şimdi ÖTV'siz araç satın aldın, yani 25 yaşındaki aracını teslim ettin, hurda şeklinde değerlendirildi o, sen de ÖTV'siz Türkiye'de üretilen bir modeli satın aldın. Şimdi şu olabilir bunu sen satarken piyasada ikinci el piyasasında, sonuçta ikinci el piyasasındaki fiyatlar ÖTV'li sıfır fiyatlarına göre şekilleniyor. Ama sen ÖTV'siz almışsın, bunu satacaksın, o zaman piyasadaki dengeyi bozabilirsin, birincisi bu. İkincisi de şu olabilir; bu şekilde hani gerçekten ihtiyaç şeklinde değil de sanki böyle aracı ucuza alıp pahalı satma niyetiyle karşımıza çıkacak insanlar doğabilir.

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O yüzden burada bence şöyle bir madde konulması gerekiyor; nasıl şimdi biz engelli ÖTV indiriminde alınan araçların 5 sene boyunca satılamaması şeklinde bir madde görüyorsak belki burada da bu şekilde yasallaşırsa düzenleme, buraya da bu araçların, yani bu şekilde hurda teşvikiyle ÖTV'siz alınan araçların, belki 5 yıl süreyle satılamamasına yönelik madde konulabilir ya da satılma noktasına gelince belki bu araçların ÖTV'sinin ödenmesi gerekebilir. Ki bu şekilde en azından piyasayı bozucu bir denge yaratılmasın.

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Ben teklifte böyle madde göremediğim için bunu söyleme ihtiyacı duydum. Yani sonuçta bu görüşülecek, komisyonda şu an görüşülecek Meclis'te, görüşülünce belki bu maddeler de eklenebilir diye düşünüyorum"

MHP'den ÖTV muafiyeti için teklif MHP'den ÖTV muafiyeti için teklif
Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir
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Anahtar Kelimeler:
Araç ÖTV hurda ötv muafiyeti
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