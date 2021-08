BMW iX3 2021 güncel fiyat! BMW iX3 fiyatları ve özellikleri

BMW, Türkiye’de BMW iX3’ü Impressive tasarım paketini satışa sundu. BMW iX3 2021 güncel fiyatı paylaşıldı. Aracın istasyonlara bağlanmasını sağlan bir şarj kablosu ve BMW i Wallbox da ekleniyor. İşte BMW iX3 fiyat listesi.

BMW iX3 YAKIT TÜKETİMİ NE KADAR?

Yeni BMW iX3 tamamen elektrikle çalışıyor. Bu da yakıt tüketimi konseptini alışılagelmiş 100 km ve litre hesabından çıkarıyor. Araç 17,8–17,5 kWsa/100 km performansına sahip. Aracın şarj süresi ise kullanılan istasyon tipi ve aparatlara göre değişkenlik gösteriyor. Yüksek güçlü şarj istasyonlarında 34 dakika içerisinde aracın %80 oranında şarj edilmesi mümkün. Araç %100 şarjla yaklaşık 460 km menzile sahip olmasıyla da göz dolduruyor. Aracın yakıt tüketimi verileri içinde elbette en keyif verici olan ise CO2 emisyonunun 0 olması. Aracın bir de geri kazanım sistemi bulunuyor. Bu sistem ile yavaşlama ve fren esnasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi tekrar enerjiye çeviriyor.

BMW iX3 TASARIM ÖZELLİKLERİ

Güçlü motorlar ve her yıl kendini aşan beygir gücüyle tanınan BMW, elektrikli araçlarla olan imtihanından tasarımsal anlamda başarıyla çıkıyor. Elektrikli araçların üst segment pazarına talip olan Alman otomotiv devi, BMW iX3 tasarımlarında marka değerlerinden şaşmadı. Böbrek ızgaralar ve BMW’ye kendine has duruşunu veren kasalar BMW iX3’te de kendini olanca ihtişamıyla gösteriyor. Spor jantlar ve konforlu iç dizayn gibi lüks araç öğeleri de seri içinde kendini göstermekten geri kalmıyor. Impressive tasarım paketini kullanan aracın, bu paketin diğer serilerdeki uygulamalarıyla karşılaştırılması mümkün. Akustik izolasyonu yapılan seride Harman Kardon Surround ses sistemi bulunuyor. Araç, şu an için temel renklerde satışa sunuluyor.

BMW iX3 DONANIMLARI

BMW iX3, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisinden yararlanıyor. Bu seride hedeflenen, tamamen elektrikli olan aracın BMW’nin sürüş kalitesindeki standardını yakalayabilmesi. BMW iX3’te bu ukteye büyük ölçüde ulaşılmış gibi görünüyor. Adaptif süspansiyon eklenen araç, her yol durumunda sürüş kalitesinin belirli bir seviyede kalmasını garanti altına alıyor. Elektrikli motora verilen güç ise markanın özel olarak geliştirdiği yüksek gerilimli batarya ile sağlanıyor. Bu batarya motora lityum iyon hücreleriyle ulaşıyor.

Donanımsal özelliklerin yanında, BMW’nin sürüş keyfini bir üst seviyeye çıkaran yazılımları da elektrikli aracın performansını artırmak için kullanılıyor. Sürücülere büyük kolaylık sağlayan park asistanı, yardımcı sürüş görünümü, şerit kontrol asistanı ve durk/kalk işlevli aktif cruise kontrolü araba sürmeyi bir keyif haline getiriyor. Araçta ayrıca BMW Maps özelliğinden faydalanmanız ve aracınızı akıllı telefonunuza bağlamanız da mümkün. Tüm bunların yapılabilmesi için araçta 10,25 inç boyundaki kontrol ekranı bulunuyor. BMW 7.0 işletim sistemini destekleyen bu özellik ile dokunmatik kontrol de sağlanabiliyor.

BMW iX3 GÜNCEL FİYAT 2021

Giderek popülerleşen elektrikli araba trendine katılan BMW, ülkemizde BMW iX3’ü Impressive tasarım paketi ile satışa sundu. Aracın önemli avantajlarından biri global çevreciliğe verilen destek kapsamında indirilen ÖTV oranı. Araç %60 ÖTV’ye tabi. Böylece BMW iX3 2021 güncel fiyatı 1.088.700 TL oluyor. Bu fiyatın içine, aracın istasyonlara bağlanmasını sağlan bir şarj kablosu ve BMW i Wallbox da dahil ediliyor. Bu anlamda ödenen fiyatla ihtiyaç olan bütün aksesuarların kapsandığı tam bir paket alınmış oluyor. Aracı almak yerine kiralamak isterseniz, bunu aylık 21.271 TL’sına yapmak mümkün.