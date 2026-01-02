FİNANS

Çinli BYD, ABD'li Tesla'yı tahtından indirecek!

Çinli otomobil üreticisi BYD, Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en çok elektrikli araç satan markası olma yolunda ilerliyor. Bu, yıllık satış rakamlarında Çinli bir üreticinin Amerikalı rakibini ilk kez geride bırakması anlamına geliyor.

Enes Çırtlık

Küresel otomotiv pazarından 2026 yılının ilk dikkat çeken haberi geldi. Bu habere göre, Çinli otomobil üreticisi BYD, yıllardır Tesla'nın elinde tuttuğu "Dünyanın en çok satan elektrikli araç markası" unvanını almaya hazırlanıyor.

BYD'NİN SATIŞLARINDA ARTIŞ

BYD tarafından yapılan açıklamada; şirketin sadece bataryalı (tam elektrikli) araç satışlarının geçen yıl yaklaşık %28 artışla 2,25 milyon adedi aştığı belirtildi. BBC'de yer alan habere göre, 2025 yılı toplam satış rakamlarını bugün açıklaması beklenen Tesla için analistler, yılın tamamında yaklaşık 1,65 milyon araç satışı yapıldığı tahmininde bulunuyor.

Çinli BYD, ABD li Tesla yı tahtından indirecek! 1

BYD'nin son yıllardaki hızlı büyümesine rağmen, 2025'teki satış büyümesi son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Shenzhen merkezli firma, ana pazarı olan Çin'de XPeng ve Nio gibi elektrikli araç üreticilerinin yükselişiyle artan bir rekabetle karşı karşıya.

Ekim ayında BYD, İngiltere'nin Çin dışındaki en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Firma, Seal U spor arazi aracının (SUV) plug-in hibrit versiyonuna olan güçlü talep sayesinde, Eylül sonuna kadarki bir yıllık dönemde İngiltere satışlarının %880 oranında arttığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Tesla elektrikli araç elektrikli araba elektrikli otomobil BYD
