Ford, Renault, Nissan, Fiat... Sıfır araba alacaklar dikkat! Elektrikli, otomatik Kasım 2025 sıfır araç kampanyaları belli oldu

Yıl sonuna adım adım yaklaşılırken markaların araç kampanyaları da belli oluyor. Buna göre; Kasım 2025 sıfır araç kampanyaları açıklandı. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Peugeot, Togg, Fiat, Opel, Nissan fiyatları ve kampanyaları ne? İşte otomobil kasım kampanyaları...

Hande Dağ

Otomobil markaları kasım ayında sıfır araç kampanyalarına devam ediyor. Markalar, internet sitelerinde kampanyalı sıfır araç fiyatları ile sıfır araç kredi imkanlarını müşterilerine duyuruyor. Peki, hangi araçta hangi kampanyalar var? Elektrikli araç fiyatları ve kampanyaları neler? Otomatik vites araçlarda fiyatlar ne? İşte detaylar...

Ford

Puma Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) 1.784.800 TL olarak yer alıyor. Puma Gen-e Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) 1.879.100 TL olarak yer alıyor.

Puma ve Puma Gen-E model satın alımlarında geçerli 400.000 TL, 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.

Renault

Renault Duster turbo otomatik 1.745.000 TL’den başlayan fiyat ve 200.000 TL kredi 6 ay vade %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Peugeot

Peugeot E-208 tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 1.922.000 TL. Peugeot E-208, 0% faiz veya 40.000 TL nakit indirimi avantajı sunuluyor.

Togg

Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel %0 faiz avantajıyla, 1.700.000 TL 48 ay %2.57 faizli kredi ve diğer çeşitli finansman koşulları sunuluyor.

Sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel %0 faiz avantajıyla, 1.700.000 TL 48 ay %2.57 faizli kredi ve diğer çeşitli finansman koşulları sunuluyor.

Opel

Corsa modeli için 150.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı. Kasım ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz sunuluyor. Opel Corsa fiyatı 1.390.000 TL'den başlıyor.

Corsa Elektrik modeli için 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı. Kasım ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz sunuluyor. Opel Corsa elektrik fiyatı 1.849.000 TL'den başlıyor.

Nissan

2025 Model Yılı Güncel Sıfır Araç Kampanyalarında Nissan Qashqai 400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor. Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı 1.999.000 TL'den başlıyor. Nissan Qashqai e-Power 400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor. Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı 2.992.800 TL'den başlıyor. Nissan Juke (Tekna MT) sınırlı sayıda Juke Tekna MT seçeneği 1.549.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor. Nissan Juke (Tekna DCT) 100.000 TL nakit alım indirimi veya bireysel müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 240.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi ile sunuluyor. X-Trail Mild Hybrid (Platinum) sınırlı sayıda X-Trail Platinum seçeneği 2.899.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

Fiat

Yeni Grande Panda, 1.399.900 TL başlangıç fiyatı ve kredi fırsatıyla sunuluyor. Yeni Fiat Grande Panda, sınırlı süre için geçerli avantajlı fiyatlara ek 280.000 TL 12 ay %2,99 faiz fırsatıyla sunuluyor. Egea 999.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Sıfır araba elektrikli araç elektrikli araba sıfır araç sıfır otomobil sıfır otomobil fiyatları
