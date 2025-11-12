FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

TOGG zirvede! İşte en çok satan marka ve modeller...

Türkiye'de elektrikli araç pazarında yılın 10 ayında 148 bin 304 adet satış gerçekleşti. TOGG, 27 bin 480 adet satış ile markalar bazında zirvede yer aldı. Sadece ekim ayında ise TOGG T10F ve TOGG T10X model bazında ilk 2 sırada yer aldı. İşte 2025 Ocak-Ekim döneminde ve ekim ayı özelinde en çok satan elektrikli araçlar…

TOGG zirvede! İşte en çok satan marka ve modeller...
Cansu Akalp

Otomobil satışları 2025 Ocak-Ekim döneminde 833 bin 382 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli araç satışları ise bu dönemde 148 bin 304 adet oldu ve toplamdan %17,8 pay aldı.

Yılın ilk 10 ayında markalar bazında en fazla satış elektrikli araçlar, satış adetleri ve pazar payları ise şöyle gerçekleşti:

1-TOGG: 27 bin 480 adet (%18,72)

2-Tesla: 27 bin 420 adet (%18,68)

3-BYD: 15 bin 806 adet (%10,77)

4-Kia: 8 bin 595 adet (%5,86)

5-Citroen: 8 bin 50 adet (%5,48)

6-Mini: 7 bin 630 adet (%5,20)

7-Hyundai: 7 bin 16 adet (%4,78)

8-Opel: 6 bin 766 adet (%4,61)

9-Mercedes: 5 bin 595 adet (%5,86)

10-KG Mobility: 5 bin 434 adet (%3,70)

TOGG zirvede! İşte en çok satan marka ve modeller... 1

EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN MODELLER

Sadece ekim ayı verileri dikkate alındığında 14 bin 427 adet ‘elektrikli’ satışı gerçekleşti.

Geçen ay en çok satan ilk 10 model de şu şekilde sıralandı:

1-TOGG T10F: 2 bin 532 adet

2-TOGG T10X: Bin 623 adet

3-KG Mobility Torres: Bin 046 adet

4-Volvo EX30: 870 adet

5-Kia EV3: 841 adet

6-Opel Frontera: 625 adet

7-Fiat Grande Panda: 606 adet

8-Mini Countryman: 602 adet

9-BYD Atto 3: 583 adet

10-Citroen C3: 571 adet

Mynet Anket TOGG'un yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Yerli otomobil üretimi için büyük bir adım
Rakip markalarla rekabette güçleniyor
Tüketici tercihlerini değiştirebilir
Daha fazla destek ve yatırım gerekiyor
Bu anket 11 saat 48 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

TOGG ZİRVEYE YERLEŞTİ

Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG hem ilk 10 ayda markalar bazında hem de ekim ayında modeller bazında zirveye çıktı. Uzun dönem satışlarda Tesla, TOGG’un en büyük rakibi olmaya devam ediyor. Markalar kategorisinde ise BYD ilk 10 ayda daha düşük payı ile yakın takibini sürdürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte en ucuz sıfır arabalar! Otomobil fiyatları son liste İşte en ucuz sıfır arabalar! Otomobil fiyatları son liste
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil kampanyaları başladı! Markaların kıyasıya yarışı... Otomobil kampanyaları başladı! Markaların kıyasıya yarışı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
Araç togg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.