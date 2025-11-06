Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi yeniden alevlendi: Meclis'ten geçti mi?

Otomotiv sektöründe hareketlilik yaratması beklenen hurda araç ÖTV indirimi ve ilk araç alımında uygulanacak teşvikler, son günlerde yeniden gündeme geldi. Özellikle ekonomik koşullar nedeniyle araç sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar, bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmesini umutla bekliyor. Hurda araç teşvikiyle ilgili Meclis'ten henüz bir karar çıkmadı. Ancak, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği ve yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

Özellikle eski araçlarını yenilemek isteyenler için hurda teşviki büyük önem taşıyor. Bu teşvik sayesinde, eski ve çevreye zararlı araçların trafikten çekilmesi ve yerine daha modern, güvenli ve çevreci araçların kullanılması teşvik ediliyor. Ayrıca, ilk kez araç alacaklara yönelik ÖTV indirimi de, özellikle gençlerin ve dar gelirli ailelerin otomobil sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

Ancak, bu tür düzenlemelerin bütçe üzerindeki etkileri de dikkate alınmalı ve sürdürülebilir bir model oluşturulmalıdır. Aksi takdirde, kısa vadeli bir rahatlama sağlansa bile, uzun vadede ekonomik dengesizliklere yol açabilir. Bu nedenle, hükümetin bu konuda dikkatli ve titiz bir çalışma yürütmesi önem taşıyor.

Hurda araç ÖTV indirimi ve ilk araç alımında uygulanacak teşvikler, hem otomotiv sektörünü canlandırma hem de vatandaşların araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirme potansiyeli taşıyor. Meclis'ten çıkacak kararlar merakla beklenirken, bu tür düzenlemelerin ekonomik etkileri de yakından takip edilmeli ve sürdürülebilir bir model oluşturulmalıdır.