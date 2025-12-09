İndirimi 300 bin TL'yi aşan var! Markalar duyurdu (Toyota, Renault, Hyundai)

Sıfır araba satın almak isteyenler aralık ayına girilmesiyle sıfır araç kampanyalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Çok sayıda otomobil markası tarafından müşterilere faizsiz kredi, fiyat indirimi ve çeşitli vadelerle imkanlar sunuluyor. Araç satın alacaklar ise her markanın sunduğu kampanyaları dikkatle araştırıyor. İşte markaların sunduğu Aralık ayı kampanyaları ve fiyatlar...

TOGG

Togg, sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel %0 faiz sunuyor. Buna göre;

T10F V1-V2 için 1.000.000 TL kredide 12 ay vade ile yüzde 0 faiz sunuluyor. Aylık ödeme ise 83.334 TL olarak belirtiliyor.

T10F V1-V2 için 1.700.000 TL kredide 48 ay vade ile yüzde 2,39 faiz sunuluyor. Aylık ödeme ise 68.617 TL olarak belirtiliyor.

T10F 4More için 1.000.000 TL kredide 12 ay vade ile yüzde 0 faiz sunuluyor. Aylık ödeme ise 83.334 TL olarak belirtiliyor.

T10F 4More için 1.500.000 TL kredide 36 ay vade ile yüzde 2,30 faiz sunuluyor. Aylık ödeme ise 68.604 TL olarak belirtiliyor.

Togg, sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel %0 faiz sunuluyor. Buna göre;

T10X V2 için 800.000 TL kredide 12 ay vade ile yüzde 0 faiz sunuluyor. Aylık ödeme ise 66.667 TL olarak belirtiliyor.

T10X V2 için 1.700.000 TL kredide 48 ay vade ile yüzde 2,48 faiz sunuluyor. Aylık ödeme ise 70.091 TL olarak belirtiliyor.

T10X 4More için 1.000.000 TL kredide 12 ay vade ile yüzde 0 faiz sunuluyor. Aylık ödeme ise 83.334 TL olarak belirtiliyor.

T10X 4More için 1.500.000 TL kredide 36 ay vade ile yüzde 2,30 faiz sunuluyor. Aylık ödeme ise 68.604 TL olarak belirtiliyor.

T10X teslim fiyatları 1.862.000 TL'den başlarken T10F teslim fiyatları 1.878.000 TL'den başlıyor.

OPEL

Opel de farklı modellerde farklı kampanyalar sunuyor.

Corsa: Edition AT8 ve GS donanımlarında 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı. Edition MT6 donanımında 150.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı. Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Corsa Elektrik: 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı. Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Kampanyalı fiyat 1.662.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Frontera: 150.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı. Aralık ayına özel siyah tavan ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 1.883.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Frontera Elektrik: 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Belirli meslek gruplarına özel 15.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Aralık ayına özel siyah tavan ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Kampanyalı Fiyat 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Mokka: 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında GS donanımında 55.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Kampanyalı fiyat 1.799.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Astra: 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı sunuluyor. Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Kampanyalı fiyat 1.890.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Astra Elektrik: 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı sunuluyor. Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

Kampanyalı fiyat 2.240.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Grandland: 400.000 TL 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında Edition donanımında 220.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Aralık ayına özel Teknoloji Paketi 14.000 TL. Aralık ayına özel Ultimate Paket 140.000 TL. Aralık ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

SKODA

Skoda Elroq: Aralık ayına özel 2.105.600 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Skoda Superb: Aralık ayına özel 2.899.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 500.000 TL, 6 Ay ve %0 faizli tüzel kredi kampanyası sunuluyor.

Skoda Karoq: Tüm versiyonlarda geçerli olmak üzere 500.000 TL, 6 Ay ve %0 faizli tüzel kredi kampanyası sunuluyor.

Skoda Fabia: ÖTV avantajıyla 1.649.200 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Skoda Scala: Skoda Scala Monte Carlo 2.099.200 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

CITROEN

Yeni Citroen C5 Aircross Aralık ayında lansmana özel fiyatlarla sunuluyor. Lansmana Özel Fiyat 2.200.000 TL'den başlıyor.

Citroën Ami modelinde Aralık ayına özel 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da 40.000 TL nakit indirimi seçeneği sunuluyor.

Yeni E-C3 modelinde Aralık ayına özel 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz seçeneği sunuluyor.

Yeni C3 Aircross modelinde Aralık ayına özel 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz seçeneği sunuluyor.

Yeni Elektrikli E-C3 Aircross modelinde Aralık ayına özel 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz seçeneği sunuluyor.

C4 modelinde Aralık ayına özel 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da 30.000 TL nakit indirimi seçeneği sunuluyor.

Elektrikli E-C4 modelinde Aralık ayına özel 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da 30.000 TL nakit indirimi seçeneği sunuluyor.

C4 X modelinde Aralık ayına özel 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da 30.000 TL nakit indirimi seçeneği sunuluyor.

TOYOTA

Corolla: 390.000 TL’ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.750.000 TL olarak belirtiliyor.

Hilux: 1.000.000 TL, 12 Ay, %1,39 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.345.000 TL olarak belirtiliyor.

Toyota C-HR Hybrid: Toyota C-HR Hybrid'de %70 ÖTV avantajı sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL olarak belirtiliyor.

Corolla Hatchback HYBRID: 340.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.995.500 TL olarak belirtiliyor.

Yaris Cross Hybrid: 340.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.098.500 TL olarak belirtiliyor.

Yaris Hybrid: 230.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.771.500 TL olarak belirtiliyor.

RENAULT

Renault Duster Turbo Otomatik: Aralık ayına özel 1.745.000 TL’den başlayan fiyat ve 200.000 TL kredi 6 ay vade %0 faiz imkanıyla sunuluyor.

Yeni Renault Austral: Aralık ayına özel 175.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

Renault 5 E-TECH: Aralık ayına özel 100.000 TL indirime ek 600.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz imkanıyla sunuluyor.

Renault Megane E-TECH: Aralık ayına özel 140.000 TL indirime ek 600.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz imkanı sunuluyor.

Renault Megane Sedan: Aralık ayına özel 50.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

Renault Captur: Aralık ayına özel 220.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

Renault Clio: Aralık ayına özel 65.000 TL’ye varan indirim imkanıyla sunuluyor.

FİAT

Yeni Grande Panda, 1.449.900 TL başlangıç fiyatı ve kredi imkanıyla sunuluyor. Yeni Fiat Grande Panda, fiyatlara ek 280.000 TL 12 ay %2,99 faiz imkanıyla sunuluyor.

Egea dizel araçlar 1.299.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

FORD

Puma ve Puma Gen-E model satın alımlarında geçerli 400.000 TL, 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.

Tüzel kişilere özel, Focus model araçların satın alımlarında geçerli 300.000 TL, 12 ay, %0 faiz kredi kampanyaları sunuluyor.

HYUNDAİ

i10, 1.165.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

i20, 1.292.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

i20, 98.000 TL’ye varan indirim sunuluyor.

i30, 1.794.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

BAYON, 115.000 TL’ye varan indirim sunuluyor.

KONA, 2.183.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor.

KIA

Stonic: Takas desteği veya %0 faizli kredi teklifi sunuluyor.

Yeni Sportage: Kredi teklifi ve 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.

EV9: Takas desteği veya %0 faizli kredi teklifi sunuluyor.

PEUGEOT

E-208, 0,49% faiz veya 40.000 TL nakit indirimi imkanıyla sunuluyor.

E-308, 0,49% faiz veya 40.000 TL nakit indirimi imkanıyla sunuluyor.

2008, %0 faiz veya 50.000 TL’ye varan nakit indirimi imkanıyla sunuluyor.

E-2008, 0,49% faiz veya 40.000 TL’ye varan nakit indirimi imkanıyla sunuluyor.

3008, 0,49% faiz imkanıyla sunuluyor.

E-3008, 0,49% faiz imkanıyla sunuluyor.

408, 0,49% faiz veya 30.000 TL’ye varan nakit indirimi imkanıyla sunuluyor.

5008, 0,49% faiz imkanıyla sunuluyor.

JAECOO

JAECOO 7, Revive versiyona özel 2.170.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve ticari müşterilere özel 1.000.000 TL 6 ay %2,42 faiz ile sunuluyor.

MG

Yeni HS benzin stoklarla sınırlı tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 2.385.000 TL'den sunuluyor.

NİSSAN