Mart 2026 Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: Egea, Grande Panda

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Mart 2026 araç kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. 2025 yılından sonra 2026 yılında da araba markaları araç kampanyaları ile dikkat çekiyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi de Fiat. Fiat sıfır arabaların güncel fiyatları ve Mart sıfır araç kampanyalarını listeledik.

Mart 2026 Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: Egea, Grande Panda
Hande Dağ

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılından sonra pek çok otomobil markası 2026 yılında da araç kampanyalarını sürdürüyor. Mart 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Fiat fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Mart Fiat sıfır araç kampanyaları ne? Fiat'ın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Fiat güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

Mart 2026 Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: Egea, Grande Panda 1

FIAT YENİ GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ GÜNCEL FİYAT

Yeni Grande Panda elektrikli, 1.539.900 TL başlangıç fiyatı ve kredi imkanıyla sunuluyor. Yeni Fiat Grande Panda'da 300.000 TL 12 ay %0 faiz imkanı olduğu belirtiliyor.

Sınırlı sayıda Grande Panda modelinin, 1.539.900 TL'den başlayan fiyatlar, 300.000 TL 12 ay %0 faizli kredi veya 70.000 TL nakit indirim ile sunulduğu kaydedilirken kampanyada maksimum kredi tutarı ve vade sınırının olmadığı, girilen kredi şartlarına göre faizlerin değişkenlik göstereceği vurgulanıyor.

İlgili kampanyanın, 03.03.2026 - 02.04.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 ve 2026 model Fiat Grande Panda Elektrikli modeli için geçerli olduğu aktarılıyor.

Mart 2026 Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: Egea, Grande Panda 2

FIAT EGEA DİZEL ARAÇLAR GÜNCEL FİYAT

Egea dizel araçlar 1.409.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Kampanyanın 03.03.2026 - 02.04.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 yılı Egea Sedan 1.6 motor seçeneğinde otomatik ve manuel araçlar için sınırlı sayıda geçerli olduğu belirtiliyor.

Kampanya kapsamında belirtilen 1.409.900 TL fiyatının, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modelinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış şekilde olduğu vurgulanıyor. Metalik renk ve ekstra donanımları içermediği belirtilirken kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarlarının araç modeli ve donanımlarına göre değişkenlik gösterebildiği aktarılıyor. Kampanyanın geçerli olduğu tarihler arasında, belirtilen fiyat ile birlikte kullanılabilen 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, 1,99% faiz oranlı kredi kampanyası bulunduğu kaydediliyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

