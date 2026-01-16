Meclis'e sunmuştu: Hurda Araç Teşviki için tarih verip MTV detayını açıkladı!

En son 2018 yılında Hurda Teşvik Kanunu ile trafikteki araçlar yenilenmişti. Şu anda ise trafikte 11 milyon 25 yaş üstü araç bulunuyor. Trafikte bulunan hurda araçların yenilenmesi için MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Hurda Araç Teşviki düzenlemesini teklif etmişti. Uzun zamandan beri konuşulan ve 'Hurda Araç Teşviki çıktı mı?' 'Hurda Araç Teşvikinden son gelişmeler neler?' sorularının yanıtını Özdemir yanıtladı.

2000 YILI ÖNCESİ ARAÇLARI KAPSIYOR

Özdemir, paylaşımında teklifin kanunlaşması halinde devletin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açısından elde edeceği gelirde 45 milyar TL'yi aşkın bir artış olacağına işaret etti ve, "ÖTV teşviki ile ilgili çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz" sözlerini kullandı.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'ye sunduğumuz ve 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifimizle trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlanması hedeflerimizi ortaya koymuştuk.

"YERSİZ BİR YAKLAŞIM"

Teklifle ilgili bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bilmekle beraber, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir.

Zira, ÖTV teşvikinin sağlanması ile oluşacak herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Aksine, kanunun gerçekleşmesi halinde ise bilhassa MTV gelirlerindeki yüksek artış sebebiyle bütçemize de olumlu yönde katkısı olacaktır. Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır.

Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da oluşturabilecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NEDİR?

Bu teşvik sayesinde, belirli yaşın üzerindeki araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak yeni araç alımlarında önemli avantajlar elde edebilecekler.

Hurda teşviki özelinde sunulan yasa teklifi ülkedeki çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomiye katkıda bulunulması hedefleniyor.