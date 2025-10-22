FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Milyonlarca kişi manuel vites yerine otomatik tercih ediyor: İşte en ucuz 'ikinci el' otomatik araçlar...

Milyonlarca kişi manuel vites yerine otomatik araç tercih ediyor. Yılın 9 ayında satılan 742 bin 687 adet otomobilin 700 bin 465 adedi “otomatik şanzımanlı” oldu. Otomatik vitesli araçlar otomobil severlerin tercihi oldu. Bu sayede otomatik vitesli araçlarda 'ikinci el' piyasası hareketlendi. İşte Ekim 2025 itibarıyla ikinci el piyasada fiyatı en uygun otomatik vitesli otomobiller…

Milyonlarca kişi manuel vites yerine otomatik tercih ediyor: İşte en ucuz 'ikinci el' otomatik araçlar...
Cansu Akalp

Otomobil tutkunları son yıllarda otomatik vitesli araçları tercih etmeye başladı. Sürüş sırasında ve özellikle trafikli yollarda daha fazla konfor ve güvenlik sağlayan otomatik vitesli otomobiller, yakıt tüketimi daha fazla olmasına rağmen tercih sebebi olarak öne çıkıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; Sürüş sırasında ve özellikle trafikli yollarda daha fazla konfor ve güvenlik sağlayan otomatik vitesli otomobiller, yakıt tüketimi daha fazla olmasına rağmen tercih sebebi olarak öne çıkıyor.

HER 100 OTOMOBİLDEN 95’İ...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine; göre bu yılın ilk 9 ayında satılan 742 bin 687 adet otomobilin 700 bin 465 adedi “otomatik şanzımanlı” oldu. Manuel şanzımanlı otomobillerin toplam satışlar içindeki payı %5,7’ye kadar düşerken, “otomatik” otomobiller %94,3 paya ulaştı.

TÜKETİCİLER İKİNCİ EL PİYASASINA YÖNELDİLER!

Bu yıl 22 Ekim 2025 itibarıyla Euro/TL paritesinde gerçekleşen %33’lük yükseliş “sıfır km” otomobillerin de fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. 1 milyon TL’nin altında “sıfır km” otomatik vitesli araç kalmayınca, tüketiciler de “ikinci el” piyasada arayışa yöneldi.

Milyonlarca kişi manuel vites yerine otomatik tercih ediyor: İşte en ucuz ikinci el otomatik araçlar... 1

'İKİNCİ EL'DE EN UCUZ ARAÇLAR

Ekim 2025’te ilanda bekleyen "SUV harici" otomobilleri dikkate alarak yaptığımız araştırmada; 2019-2024 yılları arasını kapsayan, otomatik vitesli, hasar kayıtsız, değişen ve boya işlemi olmayan, 50 bin km’yi aşmamış araçları inceledik.

Bu araştırma neticesinde ilanlardaki “medyan fiyatları” dikkate alarak oluşturduğumuz listeye göre, “ortalama fiyatı” en ucuz ilk 10 otomobil şöyle sıralanıyor:

1-Dacia Sandero - 0.9 TCe Turbo Stepway Easy-R: 950.000 TL

2-Kia Picanto - 1.0 MPI Cool: 980.000 TL

3-Citroen C3 - 1.2 PureTech Fell: 1.055.000 TL

4-Hyundai i10 - 1.2 MPI Elite: 1.077.500 TL

5-Ford Fiesta - 1.0 EcoBoost Style: 1.117.500 TL

6-Peugeot 208 - 1.2 PureTech: 1.165.000 TL

7-Renault Clio - 1.0 TCE Touch: 1.175.000 TL

8-Hyundai i20- 1.4 MPI Jump: 1.204.500 TL

9-Kia Rio- 1.4 CVTT: 1.209.500 TL

10-Opel Corsa - 1.2 T Elegance: 1.220.000 TL

(Tablo nasıl okunmalı: Rakamlar 2019-2024 yılları arasındaki ortalama fiyatları göstermektedir. En düşük ve en yüksek fiyatlar arasında, her bir otomobil için, model yılı ve km. başta olmak üzere diğer özelliklerine göre %-+10’a varabilecek fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gayrimenkulde tepede İstanbul var! İşte en çok konut satılan ilçeler ve fiyatlarıGayrimenkulde tepede İstanbul var! İşte en çok konut satılan ilçeler ve fiyatları
Ücretsiz öğretiyor! '2-3 ay sıra bekleyen olurdu' Sosyal medyadan sipariş geliyorÜcretsiz öğretiyor! '2-3 ay sıra bekleyen olurdu' Sosyal medyadan sipariş geliyor

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil ikinci el ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.