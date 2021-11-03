Otomotiv sektörünün yeni krizi! "Yedek parça bulunamıyor"

Başta otomotiv şirketleri olmak üzere teknoloji şirketlerini etkileyen çip tedarik sorunu etkisini hissettirmeye devam ediyor. Birçok şirketin sıfır otomobil taleplerini karşılayamaması ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Öte yandan dev markalar araç teslimat sayılarının gerilediğini belirtirken belirtirken, bu krize nasıl bir çözüm bulunacağı araştırılıyor. Öte yandan otomotiv sektörünü bir kriz daha vurdu. FARPLAS Yönetim Kurulu Üyesi Burhanoğlu, küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar sebebiyle otomotiv sanayisinde yedek parça bulunamadığını ve yeni bir kriz ortaya çıktığını belirtti.

OTOMOTİVDE YENİ KRİZ: YEDEK PARÇA

Bloomberg HT’ye konuk olan Burhanoğlu, küresel tedarik zincirindeki krize ek olarak, aynı anda ham madde tedarikinin de yönetilemediğini söyledi. Küresel bazda yaşanan söz konusu sorunların üzerine bir de enerji krizinin patlak verdiğini belirten Burhanoğlu, enerjideki sorunun “çok da geçici” olmadığının altını çizdi.

Burhanoğlu, otomotiv sanayisindeki tedarik sıkıntılarına dair yaptığı açıklamada, “Bugün otomotiv sanayisinde yedek parça bulunamıyor. Araçlardaki bu değişim süratine yetişemedik, parça krizimiz var. Orada da ciddi bir başarısızlık ve çöküş var.” dedi.



