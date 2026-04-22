Renault Scenic E-Tech Elektrikli Türkiye'de satışta

Renault, C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech Elektrikli’yi Türkiye’de satışa sunuyor. Scenic'in, Türkiye’de lansmana özel fiyatlarla satışa sunulduğu öğrenildi.
Modelin özelliklerinden bazıları şöyle:
- 4,47 metre uzunluk, 1,86 metre genişlik ve 2,78 metre aks mesafesiyle tasarlanan model, kompakt dış ölçülere sahip
- Gizli kapı kolları ile aerodinamik olarak optimize edilmiş 20 inç jantlar
- Model , farklı kullanıcı zevklerine hitap eden renk seçenekleriyle sunuluyor. Model; Yıldız Siyah, Mineral Gri, Saten Mineral Gri (Esprit Alpine donanıma özel, yıldız siyah tavan ile birlikte) ve Sedef Beyaz olmak üzere dört farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor
- 278 mm diz mesafesi ve 545 litrelik bagaj hacmi. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1.670 litreye kadar ulaşıyor.
- Opaklaşma Özellikli Solarbay Panoramik Cam Tavan
- Akıllı depolama alanları, çok fonksiyonlu arka kol dayama ünitesi, USB-C bağlantı noktaları ve kablosuz şarj özellikleri
- Markanın ‘Living Light’ adını verdiği ortam aydınlatmasında 48 farklı renk seçeneği
- Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses deneyimi ve 9 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi
- Google entegre OpenR Link multimedya sisteminde, Android Automotive OS tabanlı yapı. Google Haritalar ile entegre çalışan elektrikli rota planlama özelliği, şarj duraklarını, trafik durumunu, hava koşullarını ve batarya seviyesini analiz ederek en verimli güzergahı oluşturuyor. Google Play üzerinden indirilebilen birçok uygulama desteği sunan sistem; müzik, oyun, haber ve yolculuk planlama gibi içeriklere sahip. Kablosuz güncelleme (OTA) altyapısı sayesinde sürekli gelişen bir dijital ekosistem. Ayrıca sistem, yapay zekâ destekli önerilerle sürücüye proaktif olarak destek vererek klima kullanımı, sürüş modu veya enerji yönetimi gibi konularda anlık yönlendirmeler sunuyor.
- Scenic E-Tech Elektrikli, tek motor seçeneğiyle sunuluyor: 160 kW (220 hp) / 300 Nm 87 kWh batarya kapasitesiyle 604 km’ye (WLTP) varan menzil sunuyor.
- Batarya ön koşullandırma sistemi, Google Haritalar entegrasyonu sayesinde şarj noktalarına yaklaşırken bataryayı ideal sıcaklığa getirerek şarj süresini optimize ediyor.
- 150 kW DC hızlı şarj desteği
- Model, dört kademeli rejeneratif frenleme sistemiyle donatılıyor.
- 29 adet gelişmiş sürüş destek sistemi
Kaynak: İHA
