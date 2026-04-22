FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Renault Scenic E-Tech Elektrikli Türkiye'de satışta

Renault’nun C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech Elektrikli, Türkiye’de satışa sunuldu.

Renault Scenic E-Tech Elektrikli Türkiye'de satışta
Renault, C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech Elektrikli’yi Türkiye’de satışa sunuyor. Scenic'in, Türkiye’de lansmana özel fiyatlarla satışa sunulduğu öğrenildi.

Modelin özelliklerinden bazıları şöyle:

  • 4,47 metre uzunluk, 1,86 metre genişlik ve 2,78 metre aks mesafesiyle tasarlanan model, kompakt dış ölçülere sahip
  • Gizli kapı kolları ile aerodinamik olarak optimize edilmiş 20 inç jantlar
  • Model , farklı kullanıcı zevklerine hitap eden renk seçenekleriyle sunuluyor. Model; Yıldız Siyah, Mineral Gri, Saten Mineral Gri (Esprit Alpine donanıma özel, yıldız siyah tavan ile birlikte) ve Sedef Beyaz olmak üzere dört farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor
  • 278 mm diz mesafesi ve 545 litrelik bagaj hacmi. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1.670 litreye kadar ulaşıyor.
  • Opaklaşma Özellikli Solarbay Panoramik Cam Tavan
  • Akıllı depolama alanları, çok fonksiyonlu arka kol dayama ünitesi, USB-C bağlantı noktaları ve kablosuz şarj özellikleri
  • Markanın ‘Living Light’ adını verdiği ortam aydınlatmasında 48 farklı renk seçeneği
  • Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses deneyimi ve 9 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi

  • Google entegre OpenR Link multimedya sisteminde, Android Automotive OS tabanlı yapı. Google Haritalar ile entegre çalışan elektrikli rota planlama özelliği, şarj duraklarını, trafik durumunu, hava koşullarını ve batarya seviyesini analiz ederek en verimli güzergahı oluşturuyor. Google Play üzerinden indirilebilen birçok uygulama desteği sunan sistem; müzik, oyun, haber ve yolculuk planlama gibi içeriklere sahip. Kablosuz güncelleme (OTA) altyapısı sayesinde sürekli gelişen bir dijital ekosistem. Ayrıca sistem, yapay zekâ destekli önerilerle sürücüye proaktif olarak destek vererek klima kullanımı, sürüş modu veya enerji yönetimi gibi konularda anlık yönlendirmeler sunuyor.

  • Scenic E-Tech Elektrikli, tek motor seçeneğiyle sunuluyor: 160 kW (220 hp) / 300 Nm 87 kWh batarya kapasitesiyle 604 km’ye (WLTP) varan menzil sunuyor.
  • Batarya ön koşullandırma sistemi, Google Haritalar entegrasyonu sayesinde şarj noktalarına yaklaşırken bataryayı ideal sıcaklığa getirerek şarj süresini optimize ediyor.
  • 150 kW DC hızlı şarj desteği
  • Model, dört kademeli rejeneratif frenleme sistemiyle donatılıyor.
  • 29 adet gelişmiş sürüş destek sistemi
    Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.