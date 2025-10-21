FİNANS

TOFAŞ'tan Fiat Egea için KAP'a açıklama! En yetkili isim 'Üretim duracak' demişti ama...

Geçtiğimiz günlerde Tofaş CEO'su Cengiz Elordu en çok satan otomobil modeli Fiat Egea Sedan'ın artık üretilmeyeceğini açıklamıştı. Elordu, en geç 2026 yılının haziran ayında son bulacağını ifade etmişti. TOFAŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamada Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Ezgi Sivritepe

Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, en ucuz ve en çok satan araba unvanına sahip olan Fiat Egea Sedan'ın üretimine son verileceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Elordu, 10 yılda 700 binin üzerinde Egea modeli sattıklarını ve bu model için 2026 Haziran'da duracağını kaydetmişti.

ÜRETİM SÜRESİ UZATILDI

TOFAŞ tarafından KAP'a yapılan açıklama ile yeni bir gelişme yaşandı. TOFAŞ, Tipo/Egea'nın üretim süresinin uzatıldığı ve K0'ın Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşme imzalandığı bilgisini paylaştı.

TOFAŞ'TAN KAP'A AÇIKLAMA

Bursa'daki fabrikada üretilen Tipo/Egea modelinin üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla üretim sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere 2024-2032 yılları arasında şirketimiz tarafından üretilecek K0 araç modelinin, Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi konusunda Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon olarak hedeflenen toplam üretim adedinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından Kuzey Amerika pazarına uygun üretim yapılabilmesi için yönetim kurulumuz tarafından K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarının 386 milyon euro olarak revize edilmesine karar verilmiştir"

