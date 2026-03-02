FİNANS

Togg'ların tamamına kredi! 1 lira ödemeden araç sahibi olunuyor

Togg almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Togg, T10X ve T10F araçlarının tamamına kredi kullandırmaya başladı. Böylece 1 lira ödemeden sıfır araç sahibi olunuyor. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Togg, Ramazan Bayramı gelmeden önce otomobil sahibi olmak isteyenlere fırsat sunmaya başladı. T10X ve T10F cihazlarında yüzde 0 faizli kredi avantajı da dahil pek çok seçeneği kullanıcılarla buluşturan Togg, mart ayında sipariş edilen akıllı cihazlarında 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40 bin kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakımı ücretsiz sunuyor. Togg ayrıca kurumsal kullanıcılara ilk kez yüzde 100 finansman desteği sağlıyor.

Togg, stoklarla sınırlı mart kampanyasında bireysel kullanıcılar için T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli; T10X V2 için de 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli kredi seçeneği devam ediyor.

Togg ların tamamına kredi! 1 lira ödemeden araç sahibi olunuyor 1

Bu seçeneklerin yanı sıra T10F V2 ve T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL; T10X ve T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL ve T10X ile T10F V1 için 1 milyon 300 milyon TL krediye 2,32 ila 2,44 arasında değişen oranlarda faizli kredi alternatifleri yer alıyor.

Togg ların tamamına kredi! 1 lira ödemeden araç sahibi olunuyor 2

TAMAMINA KREDİ KULLANILIYOR

Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra avantajlı koşullarda tamamına kredi opsiyonu da Togg tarafından sunuluyor. T10F ve T10X V2 versiyonları için cihaz bedelinin tamamına 48 ay vadeli krediden faydalanmak mümkün oluyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
