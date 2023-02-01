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Togg sahibi olmak isteyenler için şartlar belli oldu! 5 Şubat'ta başlıyor

01.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor. Tarih ise 5 Şubat olarak açıklandı. Türkiye'nin yerli otomobiline sahip olmak isteyenlerin ön sipariş hakkı kazanması içinse yapması gereken 3 şey bulunuyor.

Togg sahibi olmak isteyenler için şartlar belli oldu! 5 Şubat'ta başlıyor

Togg akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta Trumore uygulamasında başlayacak.

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Togg'da ön sipariş için flaş hamle!

Togg'da ön sipariş için flaş hamle!

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı kaydedildi.

ÖN SİPARİŞ İÇİN ŞARTLAR

Togg'un Trumore mobil uygulamasında ön sipariş hakkı 3 yöntemle sunulacak.

NFT açık artırması o yöntemlerden biri. 5 Şubat'ta kullanıma sunulacak eklentide Togg'a ilişkin dijital eserler satılacak. Burada öne çıkanlar, sipariş hakkı elde edecek.

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Bir diğer seçenek de YeniLig Yarışması olacak. Trumore'daki çekiliş bölümü de ön sipariş için kullanılacak.

Trumore uygulaması dijital marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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