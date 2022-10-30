Togg'un deneme sürüşünde Fulya Öztürk neye uğradığını şaşırdı! 900 bin TL olacak iddiasına Bakan Varank yanıt verdi

Togg'un seri üretimi için geri sayıma geçildi. 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg, Bursa Gemlik'te görkemli bir törenle banttan indi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seri üretim ilk aracı kullandı. Togg'un dış görünümü ve teknik özellikleri büyük beğeni toplarken; gazeteci Fulya Öztürk, Bursa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'un deneme sürüşüne katıldı. Deneme sürüşünde Fulya Öztürk büyük heyecan yaşarken Bakan Varank deneme sürüşü sırasında Togg'un merak edilen özelliklerini tek tek anlattı.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR ARAÇ'

Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sıfırdan 100'e 4.7 saniyede çıkabiliyor. Bu manada çok güçlü bir araç.

Biz gerçekten geleceğin trendlerini yakalayacağımız bir işe imza attığımıza inanıyorum. Togg bu işi ilk tasarlarken dünyada neler oluyor, otomotiv endüstrisi nereye evrilecek, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve işe böyle doğuştan elektrikli bir araçla başladı. Biz ilk aracı ilan ettiğimizde 'bu iş için acaba erken mi' diyenler olmuştu. Burada acaba hibritle mi bu işe başlansa deyip söyleyenler olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada...

BUNDAN SONRA HEP ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Mİ ÜRETİLECEK?

AB, 2035'te artık elektrikli olmayan araçların, yeni araçların satışının yasaklanacağını söyledi.

'BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI'

Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 99. yılında Gemlik Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten güçlü bir araç.

Biz buna bir otomobilden fazlası diyoruz. Bu teknolojik bir alet. Artık hayatın, yaşamın bir parçası. Onun için dünyadaki değişim, dönüşüme öncü olabilecek bir alet.

Ön konsol, tamamen ekran hissi vermeye çalışıyoruz. Regülasyonlardan dolayı parçalı yapmamız gereken yerler var ama bu hissi vermek de önemli... Bu ekranı hem yolcu kullanabilecek hem şoför kullanabilecek. Buradaki bütün katma değerleri kullanabileceğiniz bir ekran olacak.

2023'TE SEGMENT SUV YOLLARDA OLACAK

Şu anda içine bindiğimiz araç inşallah Mart ayında satışa çıkmış olacak. Bu elektrikli bir araç. Çevreci bir araç.

Biz gerçekten geleceğin trendlerini yakalayacağımız bir işe imza attığımıza inanıyorum. Togg bu işi ilk tasarlarken dünyada neler oluyor, otomotiv endüstrisi nereye evrilecek, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve işe böyle doğuştan elektrikli bir araçla başladı. Biz ilk aracı ilan ettiğimizde 'bu iş için acaba erken mi' diyenler olmuştu. Burada acaba hibritle mi bu işe başlansa deyip söyleyenler olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada.

2030'A KADAR 5 FARKLI MODEL ÇIKACAK

Fiyat konusunu başından beri arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Bir kere şunu bilmemiz lazım; bu bir ticari proje. Ve sosyal sorumluluk projesi değil. Burada aslında Togg, bir araç üretmekten ziyade bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bu markanın hayatına devam etmesi lazım. Bu şirketin sürdürülebilir olması lazım. Bu manada da tabii ki fiyat politikalarını kendileri belirliyorlar.

FİYATI 900 BİN LİRAMI OLACAK?

Yani o rakam telaffuz etmedik hiçbir zaman. Etmiyoruz da. 18 derecelik bir eğimi şu anda tırmanıyoruz.

Bu C segment SUV bir araç. Ama C segment araçlardan çok daha hacimli. Ve teknik özellikleriyle, konfor özellikleriyle adeta C ve D sınıfı bir araç diyebiliriz. Aslında C Plus bir araç. İnşallah aynı platformun üzerinde 5 farklı model gerçekleştirilecek. C Segment SUV ile piyasaya çıkıyor 2025 yılında Sedan modeli çıkacak.

20 BİN İSTİHDAM OLUŞTURACAK

Peyderpey diğer araçlar üretilmeye başlanacak. 5 modele erişildiğinde fabrika maksimum üretim kapasitesine erişmiş olacak. 175 bin araç, 4 bin 300 vatandaşımıza istihdam oluşturacak, dolaylı 20 bin istihdam oluşturacak. Fabrikayı buradan görüyoruz, bu fabrikanın temelini 2020'de attık ve 2.5 yıl gibi kısa bir sürede bu işi yapmak müthiş. Pandemi döneminde bu fabrika tamamlandı. Bu araçlar o fabrikadaki seri üretim bandından çıkıyorlar. Bu Türkiye'nin gurur projesi. Ben 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızdaki heyecanı görüyorum.

Nereye gidersem gideyim çocuğundan yaşlısına herkes diyor ki; 'Sayın Bakanım bu araç ne zaman çıkacak?, Ne zaman piyasaya çıkıyor?'. Ben Togg logolu şeyler giyiyorum sokakta bazen bunu insanlar tanıyor, beni tanımıyorlar. O kadar insanların sahiplendiği bir proje. 3 senede Türkiye'nin en bilinen markalarından bir tanesini oluşturmayı başardı arkadaşlarımız. Togg dediğinizde herkes biliyor. O manada da gerçekten güzel bir iş. Test pistinde seninle bir tur attık. Hızını, gücünü gördün.

Burası yeşillikler içinde bir fabrika. Avrupa'nın en çevreci boyahanesine sahip bir fabrika. Geri dönüşüm özellikleri, yenilenebilir enerji özellikleri ile de gerçekten örnek olabilecek bir fabrika. Örnek bir fabrikadan örnek bir teknolojik cihazı çıkarıyor arkadaşlarımız. Türkiye'nin gururu olacak.



