Toyota sıfır araç kampanyası Mart 2026: 490 bin TL'ye varan indirim

Mart 2026 sıfır araç kampanyası... Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Mart 2026 araç kampanyalarını takip ediyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi olan Toyota'nın kampanyalarını listeledik. İşte Toyota sıfır arabaların güncel fiyatları ve Mart kampanyaları...

Hande Dağ

Sıfır araç kampanyaları Mart 2026! Markaların Mart 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve tek tek duyuruluyor. Peki, 2026 Mart Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota arabaların güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA CH-R HYBRID GÜNCEL FİYAT

1.999.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. ÖTV muafiyetli müşterilere özel 300.000 TL, 12 ay, %1,49 faizli kredi imkanı bulunuyor.

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

1.770.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

490.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.222.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID HYBRID GÜNCEL FİYAT

230.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.990.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID GÜNCEL FİYAT

400.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.337.000 TL olarak belirtiliyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

