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Tramer araç hasar sorgulama nasıl yapılır?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

İkinci el el araba satın almak isteyenlerin internette en çok sorgulama yaptığı konulardan birisi de TRAMER araç hasar sorgulama yöntemidir. İkinci el bir araç alırken veya satarken hayati olan TRAMER sorgulama işlemi nasıl yapılır? Aracın plakasıdan TRAMER hasar sorgulama nasıl yapılır? Araç almadan önce mutlaka yapmanız gereken sorgulamaya dair tüm detaylar...

Tramer araç hasar sorgulama nasıl yapılır?

Araç alım satım işlemleriyle ilgili prosedürleri tamamlamak, gelişen teknoloji ile birlikte daha da pratikleşti. Pratikleşen bu konulardan birisi de TRAMER hasar sorgulama işlemidir. Önce, araç alım satım işlemlerine çok da aşina olmayanlar için "TRAMER sorgulama nedir" sorusuna yanıt verelim.

TRAMER, aslında bir kurumun kısaltmasıdır. Bu kısaltmanının açılımı ise ''Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi''dir. Bu sistemde tüm sigorta bilgileri bir çatı altında toplanır. TRAMER hasar sorgulama işlemi ile, ilgili araca ait sigorta işlemleri görülebilirken aracın ağır bir hasarının olup olmadığı veya kaza takip işlemleri de yapılabilir.

E-DEVLET HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TRAMER hasar sorgulama işlemlerinizi en pratik şekilde e-Devlet platformu üzerinden yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmak da diğer tüm e-Devlet işlemleri gibi oldukça basittir. Şimdi sorgulama işlemlerini adım adım sıralayalım.

-Öncelikle e-Devlet kapısını kullanarak sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yapmak için kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanmanız gerekiyor. Daha önce şifre almadıysanız size en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz.

  • Sisteme giriş yaptıktan sonra, mercek şeklindeki arama çubuğuna ''Trafik poliçe ve hasar bilgileri sorgulama'' yazın ve aratın.
    -Açılan yeni sayfada ilgili aracın plaka numarasını kullanarak sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
  • Araç sizin adınıza değilse araç sahibinden sisteme girip detayları size göstermesini talep edebilirsiniz.

SMS İLE HASAR KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

  • TRAMER hasar kaydı sorgulaması yapmanın bir diğer yolu da SMS ile sorgulama yapmaktır. SMS ile sorgulama yapmak için 5664'e kısa mesaj göndermeniz gerekiyor. Hangi operatörü kullandığınız fark etmiyor, tüm operatörler aynı numaraya mesaj gönderiyor.
    l Sorgulama yapacağınız aracın plaka numarasını 5664'e gönderirseniz ilgili aracın bütün hasar ve kasko bilgilerine sahip olabilirsiniz. Bu işlem ücretlidir ve herhangi bir operatörden gönderilen bir mesaj için hattınızdan 4 lira tahsil edilir.
  • Örneğin 35 ABC 35 plakalı aracın hasar kaydı sorgulamasını yapmak istediğinizi farz edelim. Bunun için gönderilmesi gereken SMS'te araya boşluk bırakmadan plakayı yazmanız gerekir. Şu şekilde; 35ABC35
  • Yaptığınız sorgulama sonucunda ilgili aracın hasar kayıtları telefonunuza gelir.
    l Gelen bilgiler arasındaki bir hasara dair daha detaylı bilgi almak isterseniz PARCA yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra plakayı, yine bir boşluktan sonra hasar tarihini yazıp 5664'e kısa mesaj göndermeniz gerekiyor.

  • Hasar tarihini yazarken gün - ay - yıl şeklinde yazmalısınız ve aralara nokta koymalısınız. Örneğin 15 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen bir hasar hakkında bilgi almak istiyorsanız şu şekilde mesaj göndermeniz gerekiyor; PARCA 35ABC35 15.04.2019

  • Bu işlemde de ilk işlemde olduğu gibi hattınızdan 4 lira tahsil edilecektir.

    TRAMER SORGUSUNDA YER ALAN BİLGİLER

Özellikle ikinci el araba almak isteyen vatandaşların bilgi almak için yaptıkları TRAMER sorgulamasında aşağıda yer alan şu bilgileri elde edebilirsiniz:

  • Aracın kasko poliçe bilgisi,
  • Aracın hasar kayıt bilgisi,
  • Mağdur bilgileri,
  • Aracın trafik poliçesi bilgileri,
  • Kaza yapan araçların kaza tespit tutanağı sonrası ortaya çıkan kusur oranları bilgisi.
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ikinci el otomobil, tramer, hasar sorgulama,

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