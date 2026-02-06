FİNANS

Volkswagen şubat ayı fiyatlarını duyurdu! Tüm modellere zam geldi: Polo, Golf’ten pahalı

Volkswagen Şubat ayı fiyat listesini güncelledi. Alman markanın tüm modellerine zam geldi. Polo'nun Golf'ten pahalı olması dikkat çekti. İşte Volkswagen otomobillerinin güncel fiyat listesi…

Cansu Çamcı

Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesini paylaştı. Güncel listeye göre markanın tüm modellerine zam geldi.

MODEL-OCAK FİYATI-ŞUBAT FİYATI

VW Polo - 2.197.000 TL - 2.252.000 TL
VW T-Cross - 2.102.000 TL - 2.155.000 TL
VW Taigo - 2.001.000 TL - 2.051.000 TL
VW Golf - 2.087.000 TL - 2.139.000 TL
VW T-Roc - 2.554.000 TL - 2.660.000 TL
VW Tiguan - 3.144.000 TL - 3.223.000 TL
VW Yeni Tayron - 3.390.000 TL - 3.475.000 TL
VW ID.4 - 2.462.000 TL - 3.126.000 TL
VW Passat - 3.328.000 TL - 3.411.000 TL
VW ID.7 - 4.307.000 TL - 4.415.000 TL
VW Touareg - 10.456.000 TL - 10.717.000 TL

Listedeki modellerin tümü 2025 model yılına ait… Fiyat listesine göre tek versiyonla satılan Polo, Golf, T-Cross ve Taigo’dan pahalı durumda.

Volkswagen Polo 2026 Şubat ayı fiyat listesi

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG – Life - 2.252.000 TL

Volkswagen T-Cross 2026 Şubat ayı fiyat listesi

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel – Life - 2.155.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - Life - 2.541.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG-Style - 2.692.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - R-Line - 2.795.000 TL

Volkswagen Taigo 2026 Şubat ayı fiyat listesi

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel –Life - 2.051.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG – Life - 2.331.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG – Style - 2.772.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG - R-Line - 2.891.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG – Style - 2.951.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG - R-Line - 3.156.000 TL - 3.161.237 TL

Volkswagen Golf 2026 Şubat ayı fiyat listesi

Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel – Impression - 2.139.000
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG – Life - 2.680.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG – Style - 3.023.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG – Style - 3.214.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG - R-Line - 3.428.000 TL
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG – GTI - 4.924.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG – R - 6.683.000 TL

Volkswagen T-Roc 2026 Şubat ayı fiyat listesi

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG – Life - 2.660.000 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG – Style - 2.982.000 TL

Volkswagen Tiguan 2026 Şubat ayı fiyat listesi

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Life - 3.223.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Elegance - 4.145.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG - R-Line - 4.421.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG – Elegance - 5.927.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG - R-Line - 6.272.000 TL

Volkswagen Tayron 2026 Şubat ayı fiyat listesi

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Life - 3.475.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG – Life - 3.568.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Elegance - 4.443.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG - Elegance - 4.542.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG - R-Line - 4.740.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG - R-Line - 4.838.000 TL

Volkswagen ID.4 2026 Şubat ayı fiyat listesi

ID.4 125 kW 170 PS Otomatik – Pure - 3.126.000 TL
Volkswagen ID.7 2026 Şubat ayı fiyat listesi
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik - Pro S - 4.415.000 TL

Volkswagen Touareg 2026 Şubat ayı fiyat listesi

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik – Elegance - 10.717.000 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik - R-Line - 11.263.000 TL

Volkswagen Passat 2026 Şubat ayı fiyat listesi

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG – Impression - 3.411.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG – Impression - 3.658.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG – Business - 4.076.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG – Elegance - 4.525.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG – Elegance - 4.514.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG - R-Line - 4.650.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG - R-Line - 4.664.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG - R-Line - 4.913.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG – Elegance - 6.826.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG - R-Line - 6.866.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG - R-Line - 6.990.000 TL

