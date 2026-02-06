Volkswagen şubat ayı fiyatlarını duyurdu! Tüm modellere zam geldi: Polo, Golf’ten pahalı

Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesini paylaştı. Güncel listeye göre markanın tüm modellerine zam geldi.
VW Polo - 2.197.000 TL - 2.252.000 TL
VW T-Cross - 2.102.000 TL - 2.155.000 TL
VW Taigo - 2.001.000 TL - 2.051.000 TL
VW Golf - 2.087.000 TL - 2.139.000 TL
VW T-Roc - 2.554.000 TL - 2.660.000 TL
VW Tiguan - 3.144.000 TL - 3.223.000 TL
VW Yeni Tayron - 3.390.000 TL - 3.475.000 TL
VW ID.4 - 2.462.000 TL - 3.126.000 TL
VW Passat - 3.328.000 TL - 3.411.000 TL
VW ID.7 - 4.307.000 TL - 4.415.000 TL
VW Touareg - 10.456.000 TL - 10.717.000 TL
Listedeki modellerin tümü 2025 model yılına ait… Fiyat listesine göre tek versiyonla satılan Polo, Golf, T-Cross ve Taigo’dan pahalı durumda.
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG – Life - 2.252.000 TL
Volkswagen T-Cross 2026 Şubat ayı fiyat listesi
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel – Life - 2.155.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - Life - 2.541.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG-Style - 2.692.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - R-Line - 2.795.000 TL
Volkswagen Taigo 2026 Şubat ayı fiyat listesi
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel –Life - 2.051.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG – Life - 2.331.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG – Style - 2.772.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG - R-Line - 2.891.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG – Style - 2.951.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG - R-Line - 3.156.000 TL - 3.161.237 TL
Volkswagen Golf 2026 Şubat ayı fiyat listesi
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel – Impression - 2.139.000
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG – Life - 2.680.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG – Style - 3.023.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG – Style - 3.214.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG - R-Line - 3.428.000 TL
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG – GTI - 4.924.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG – R - 6.683.000 TL
Volkswagen T-Roc 2026 Şubat ayı fiyat listesi
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG – Life - 2.660.000 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG – Style - 2.982.000 TL
Volkswagen Tiguan 2026 Şubat ayı fiyat listesi
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Life - 3.223.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Elegance - 4.145.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG - R-Line - 4.421.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG – Elegance - 5.927.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG - R-Line - 6.272.000 TL
Volkswagen Tayron 2026 Şubat ayı fiyat listesi
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Life - 3.475.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG – Life - 3.568.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – Elegance - 4.443.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG - Elegance - 4.542.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG - R-Line - 4.740.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG - R-Line - 4.838.000 TL
Volkswagen ID.4 2026 Şubat ayı fiyat listesi
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik – Pure - 3.126.000 TL
Volkswagen ID.7 2026 Şubat ayı fiyat listesi
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik - Pro S - 4.415.000 TL
Volkswagen Touareg 2026 Şubat ayı fiyat listesi
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik – Elegance - 10.717.000 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik - R-Line - 11.263.000 TL
Volkswagen Passat 2026 Şubat ayı fiyat listesi
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG – Impression - 3.411.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG – Impression - 3.658.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG – Business - 4.076.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG – Elegance - 4.525.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG – Elegance - 4.514.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG - R-Line - 4.650.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG - R-Line - 4.664.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG - R-Line - 4.913.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG – Elegance - 6.826.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG - R-Line - 6.866.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG - R-Line - 6.990.000 TL
